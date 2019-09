300 voormalige ambtenaren van de nationale veiligheid en buitenlands beleid hebben in een brief te kennen gegeven 'diep bezorgd' te zijn over Trumps telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky. In het Huis der Afgevaardigden steunen ondertussen vrijwel alle Democraten een afzettingsprocedure.

Meer dan 300 voormalige ambtenaren van de nationale veiligheid en het buitenlands beleid hebben een vrijdag vrijgegeven brief ondertekend die de Oekraïne-affaire van president Donald Trump omschrijft als een zaak die 'diepgaande bezorgdheid over de nationale veiligheid' oproept. De Democraten in het parlement kregen lof omdat ze een impeachment (afzettings)- procedure zijn gestart. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC.

'President Trump lijkt het gezag en de middelen van het hoogste ambt in het land te hebben gebruikt om extra buitenlandse inmenging in onze democratische processen toe te laten. Dat zou een schandalig machtsmisbruik zijn. Het zou ook een poging zijn om de nationale belangen van Amerika en die van onze naaste bondgenoten en partners ondergeschikt te maken aan het persoonlijke politieke belang van de president', aldus de auteurs van de brief. 'We beschouwen het optreden van de president als een grote zorg voor de nationale veiligheid', besluiten de ondertekenaars.

De brief was een initiatief van de National Security Action, een non-profit organisatie, geleid door twee voormalige stafleden uit de regering van (Democratisch) president Barack Obama. Hoewel de lijst van ondertekenaars vele andere voormalige leden van de Obama-regering bevat, zijn er ook ambtenaren bij die onder Republikeinse president George W. Bush hebben gediend. De auteurs van de brief vinden dat 'onze betrekkingen met de rest van de wereld en ons beleid op het wereldtoneel uitsluitend gebaseerd moeten zijn op wat in het nationale belang is' en dat 'de introductie van andere overwegingen van de president onze democratie teniet doet en ons kwetsbaarder maakt voor bedreigingen.'

Vrijwel alle Democraten willen impeachment

Vrijdag bleek dat nagenoeg de hele Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden een of andere actie rond het afzetten van president Donald Trump wil, in verband met zijn controversieel telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski. Dat blijkt uit een oplijsting door NBC News.

De Democraten hebben 235 van de 435 stemgerechtigde zetels in het Huis. Net tien minder staan achter acties om Trump uit het Witte Huis te zetten. Bij hen sloot zich ook een onafhankelijk zetelend Congreslid aan.

Trump vond telefoongesprek 'gepast'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag in een tweet nog eens beklemtoond dat zijn controversieel telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski door de beugel kon.

'Indien dat perfecte telefoongesprek met de president van Oekraïne niet als gepast geldt, dan kan geen enkele toekomstige president OOIT nog eens spreken met een buitenlandse leider', zo luidde het Twitterbericht van één zin.

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Later op vrijdagmiddag plaatste de president nog een filmpje op Twitter, begeleid met de tekst: 'I AM DRAINING THE SWAMP!', zijn belofte om corruptie in Washington DC aan te pakken. In het filmpje zijn onder meer voormalig vice-president Joe Biden en parlementsvoorzitter Nancy Pelosi te zien, de twee figuren die Trump nu juist in de problemen brengen. In het telefoongesprek met Zelensky vroeg Trump een onderzoek te starten naar Biden, en Pelosi is degene die de afzettingsprocedure van Trump gestart is. Met de tweet lijkt Trump in te spelen op de sentimenten van zijn achterban: dat niet Trump iets fout heeft gedaan, maar zijn politieke tegenstanders.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Poetin hoopt dat VS geen gesprekken van hem met Trump publiceren

De woordvoerder van de Russische president Poetin zei vrijdag ondertussen dat de Russische leider hoopt dat de VS geen transcipties zullen pubiceren van telefoongesprekken tussen hem en Trump.

'We hebben in het kader van onze bilaterale betrekkingen tussen de twee landen al problemen genoeg en we hopen dat zo een situatie zich niet zal voordoen', zei Dmitri Peskov aan het Russische staatsagentschap TASS.

Peskov liet opmerken dat het publiceren van transcripties van telefongesprekken een 'ongewone praktijk' is. 'Normaal zijn gesprekken tussen staatshoofden geheim. Dat is zo in de hele wereld', aldus Peskov.