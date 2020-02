In Hongarije zijn deze winter al 122 mensen doodgevroren. De meeste slachtoffers stierven in hun onverwarmde woningen, meldt het Hongaars sociaal forum (MSZF) zondag. Anderen overleden op straat of op weg naar het ziekenhuis.

Volgens MSZF, een netwerk van hulporganisaties, kwamen in de winter van 2018-2019 179 mensen om door de koude.

Ondanks de aanhoudende economische groei van de afgelopen jaren in Hongarije, nemen de armoede en dakloosheid niet af in het land, dat sinds 2004 lid is van de Europese Unie. 'Het massale aantal sterfgevallen door de koude is het gevolg van nalatigheid door het beleid', aldus het sociaal forum in een mededeling. 'Oude, eenzame, zieke, hulpeloze mensen worden aan hun lot overgelaten.'

Volgens de groep ontbreekt het de conservatieve regering van Viktor Orban aan politieke wil om goede maatregelen te nemen tegen de dakloosheid en om hulpbehoevende ouderen goed te ondersteunen.

