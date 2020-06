Op 1 juni maakte de Armeense premier Nikol Pasjinjan in een video op Facebook bekend dat hij positief testte op het coronavirus. Hij volgt daarmee in een rij van politici die covid-19 opliepen. Een overzicht.

1. In een videoboodschap op Facebook liet Nikol Pasjinjan, de eerste minister van Armenië, maandag weten dat hij en zijn gezin positief testten op covid-19. De premier en zijn gezinsleden vertonen echter geen symptomen. Naar eigen zeggen zou hij aangestoken zijn door een ober die geen handschoenen droeg. Al circuleert er ook een foto van een banket enkele weken geleden, waarbij de gasten duidelijk niet voldeden aan de veilige afstand van anderhalve meter.

...

1. In een videoboodschap op Facebook liet Nikol Pasjinjan, de eerste minister van Armenië, maandag weten dat hij en zijn gezin positief testten op covid-19. De premier en zijn gezinsleden vertonen echter geen symptomen. Naar eigen zeggen zou hij aangestoken zijn door een ober die geen handschoenen droeg. Al circuleert er ook een foto van een banket enkele weken geleden, waarbij de gasten duidelijk niet voldeden aan de veilige afstand van anderhalve meter.2. De Armeense premier is zeker niet de enige buitenlandse toppoliticus die besmet raakt(e) met SARS-CoV-2. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld zijn Britse collega Boris Johnson. Nadat hij op 3 maart fier liet weten dat hij handen schudde met coronapatiënten in een ziekenhuis, maakte hij op 27 maart op Twitter bekend dat hij besmet raakte met het virus. Hij belandde op de afdeling intensive care van het St Thomas' Hospital in Londen. Na ontslag uit het ziekenhuis liet hij weten dat 'de NHS (National Health Service, red.) mijn leven heeft gered'.3. Een paar uren nadat Johson zijn besmetting bekend maakte via een videoboodschap op Twitter, deed zijn minister van Gezondheid, Matt Hancock, exact hetzelfde. Bij hem bleef het bij milde symptomen. Hij werkte een periode van thuis uit in zelfisolatie.4. In hetzelfde kabinet van Johnson en Hancock testte eerder al, op 11 maart, staatssecretaris voor mentale gezondheid en patiëntenveiligheid, Nadine Dorries, positief op covid-19. 5. Aan de overzijde van het kanaal is de Fransman Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit, wellicht de grootste politieke naam die besmet raakte. Hij bleef in thuisquarantaine in Sologne, op het Franse platteland. Om de tijd te doden las hij onder andere een nieuwe biografie van Charles de Gaulle. Barnier is nu weer volop aan het werk in de aanloop naar de vierde ronde van onderhandelingen voor een post-brexitdeal.6. In de Verenigde Staten hadden op 7 april al 34 Amerikaanse politici positief getest volgens Forbes. De bekendste naam op die lijst is de republikeinse senator Rand Paul, de zoon van voormalig drievoudig presidentskandidaat Ron Paul. Rand is de enige politicus in de senaat die met zekerheid besmet raakte met corona. In het Huis van Afgevaardigden hebben minstens zeven leden covid-19.7. Het politieke bestel in Iran is nog zwaarder getroffen. The New Yorker laat weten dat minstens vijftig religieuze en politieke figuren besmet raakten, waarvan er minstens twintig stierven. Twee vice-presidenten, waaronder Masoumeh Ebtekar bevoegd voor vrouwen- en familiezaken, en drie adviseurs van geestelijke leider Ali Khamenei werden ziek. Onder andere parlementslid Fatemeh Rahbar is bij de slachtoffers die overleden aan de gevolgen het virus.8. Sophie Grégoire Trudeau, de vrouw van de Canadese premier Justin Trudeau, raakte in maart besmet na een korte reis naar het Verenigd Koninkrijk. Ze is ondertussen volledig hersteld.9. In eigen land testte onder andere Bart Tommelein (Open VLD), de burgemeester van Oostende, positief. Uiteraard is deze lijst niet exhaustief. Zo werden ook in Italië en Spanje politici getroffen.