Deze ambassadeur had genoeg van Donald Trump en nam ontslag: 'De VS is een land van migranten'

'Ik blijf mijn werk doen tot ik me daar niet meer toe in staat acht.' Dat waren de woorden van toenmalig Amerikaans ambassadeur John Feeley toen Donald Trump aan de macht kwam. Sinds 2015 werkte hij al als ambassadeur van de Verenigde Staten (VS) in Panama. Als verklaring voor zijn ontslag zei hij in januari dit jaar dat hij niet langer in eer en geweten zijn president kon vertegenwoordigen in het buitenland.

...