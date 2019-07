In een verklaring zegt de bank dat 'alle zakelijke banden met Jeffrey Epstein nauwgezet zullen worden onderzocht'. Ook stelt het bedrijf dat het zo goed mogelijk zal meewerken met alle relevante autoriteiten.

Dinsdag berichtte de Wall Street Journal dat Duitslands grootste bank een belangrijke rol had gespeeld in de financiële transacties van Epstein, maar dat het bedrijf intussen alle banden met de zakenman verbrak.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigt de 66-jarige multimiljardair ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. In de aanklacht staat dat hij tussen 2002 en 2005 in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel heeft uitgebouwd. Sommige meisjes waren niet ouder dan 14 jaar en werden gelokt met massa's geld. Ze werden aangezet om op hun beurt andere meisjes aan te brengen.

De ondernemer pleit onschuldig. Hij zit op bevel van de rechter achter de tralies, in afwachting van zijn proces.