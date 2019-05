Deutsche Bank mag van rechter financiële gegevens van Trump aan Congres doorspelen

Deutsche Bank en het Amerikaanse Capital One mogen de financiële gegevens van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Congres doorspelen. Dat heeft een rechter in New York woensdag geoordeeld. Daarmee bijt Trump voor de tweede keer deze week in het zand. Aangenomen wordt dat zijn advocaten beroep zullen aantekenen.

De Amerikaanse president Donald Trump gaat aan boord van zijn vliegtuig Air Force One, 15 mei 2019 © Reuters