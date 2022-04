Bij een schietincident in de New Yorkse metro zijn dinsdag tijdens de ochtendspits meerdere mensen neergeschoten. Dat melden Amerikaanse media. Er werden ook niet-ontplofte explosieve apparaten aangetroffen.

Volgens de New Yorkse brandweer zijn dertien mensen gewond geraakt, maar het is niet duidelijk of ze allemaal werden neergeschoten. De gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er ook verschillende niet-ontplofte apparaten werden aangetroffen in het metrostation 36th Street in het stadsdeel Brooklyn. De New Yorkse politie beklemtoont via Twitter wel dat er momenteel geen actieve springtuigen aanwezig zijn.

De hulp- en veiligheidsdiensten hadden even voor 08.30 uur (lokale tijd) de melding gekregen over rook in het station en iemand die was neergeschoten. Volgens de eerste berichten zou een man een explosief apparaat in het station hebben geworpen en vervolgens het vuur hebben geopend, zo zeggen politiebronnen aan NBC News. Meerdere mensen zouden ontsnapt zijn door nog net in een trein te springen.

Op foto's is te zien dat verschillende mensen bloedend op de grond liggen op het perron van de metrohalte. Er hangt ook rook in de ruimte. Er wordt melding gemaakt van een verdachte die een oranje fluovest en een gasmasker droeg. De politie heeft een oproep naar getuigen gelanceerd.

De politie roept de mensen ook op om weg te blijven uit de buurt van 36th Street en Fourth Avenue in het stadsdeel Brooklyn, vanwege een "onderzoek" en de aanwezigheid van "noodvoertuigen".

