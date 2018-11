Dertien doden na schietpartij in bar in Californië: schutter is 28-jarige ex-militair

Dat bevestigt de lokale politie. Onder de doden is ook een politieagent en er vielen ook een tiental (zwaar)gewonden.

De dader, die naar verluidt zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt, zou een 28-jarige blanke ex-militair zijn. Dat zei Geoff Dean, de sheriff van het district Ventura in de buurt van Los Angeles. Ian David Long had gediend bij het elitekorps van de Amerikaanse marine. 'Hij was geen onbekende voor ons. We hebben in de loop der jaren wel vaker contact met hem gehad voor kleine incidenten'.

In april ging de politie naar zijn huis en omdat hij op een weinig rationele manier handelde, deed de politie politie beroep op experts in psychische stoornissen om hem te helpen, zei hij. Zijn wapen had hij op legale wijze aangeschaft.

Dansfeest

De man opende woensdagavond omstreeks 23.20 uur lokale tijd het vuur op gasten in de 'Borderline Bar & Grill' in Thousand Oaks, zo'n 65 kilometer van Los Angeles.

Daar was op dat moment een dansevent voor studenten aan de gang, waarop een tweehonderdtal mensen aanwezig waren.

De schutter gebruikte een semiautomatisch wapen volgens de Ventura County Star, een lokale krant. Volgens ooggetuigen kwam de dader de bar binnen, gooide hij rookbommen en opende hij daarna het vuur.

Een jonge vrouw vertelde hoe ze van de dansvloer naar de nooduitgang achteraan was gevlucht. 'Mensen sloegen de ramen aan diggelen om te kunnen ontkomen,' zei ze op de zender ABC7.