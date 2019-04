Dertien burgers gedood bij bombardementen in noordwesten van Syrië

Minstens dertien burgers zijn zondag gedood bij bombardementen in het noordwesten van Syrië, zo heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gezegd.

Negen burgers lieten het leven bij bombardementen door het Syrische bewind op zones in de provincie Idlib die in handen zijn van jihadisten. Vier andere burgers werden in de aangrenzende provincie Hama gedood bij bombardementen door islamistische opstandelingen op de stad Masyaf, die onder controle van het bewind staat.

Het officiële Syrische persbureau Sana meldde dat een raket op een ziekenhuis in de stad was ingeslagen en dat medisch personeel was gedood. De provincie Idlib en delen van de naburige provincies Hama, Aleppo en Latakia ontsnappen nog steeds aan de controle van Damascus. Deze gebieden worden gedomineerd door de jihadistische organisatie Hayat Tahrir al-Sham (vroeger een tak van Al Qaida).