Derde medeverdachte van Trump in Georgia pleit schuldig

Een derde medeverdachte van de Amerikaanse ex-president Donald Trump in de staat Georgia, advocaat Kenneth Chesebro, heeft vrijdag schuldig gepleit als onderdeel van een akkoord met justitie. Chesebro wordt ervan beschuldigd dat hij mee achter het plan zat om de verkiezingsresultaten van 2020 te manipuleren.

Het is al het tweede akkoord in de zaak in minder dan 24 uur. De conservatieve advocate Sidney Powell, die samen met Chesebro berecht zou worden op een proces dat maandag van start moest gaan, pleitte donderdag al schuldig op zes aanklachten van samenzwering om opzettelijk tussenbeide te komen bij de verwerking van de kiesresultaten. Chesebro, tegen wie er zeven aanklachten geformuleerd zijn, pleitte enkel schuldig aan valsheid in geschrifte op een zitting in Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia.

Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar, 5.000 dollar schadevergoeding aan de staat Georgia en honderd uur gemeenschapsdienst. Ook moet hij zich in een brief excuseren aan de kiezers van de staat. In ruil voor het laten vallen van de zes andere aanklachten, moet Chesebro getuigen op toekomstige processen van andere beklaagden, onder wie dus Trump en zijn persoonlijke ex-advocaat Rudy Giuliani. Een datum ligt daar nog niet voor vast. Naast Powell en Chesebro pleitte eerder ook al Scott Hall, een derde verdachte, schuldig. Dat gebeurde op 29 september.