Bij de derde dag van rellen in Honiara, de hoofdstad van de Salomonseilanden, zijn vrijdag gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd. De politie heeft ook waarschuwingsschoten gelost om demonstranten uiteen te drijven die de privéwoning van premier Manasseh Sogavare probeerden te bereiken. Dat stelden journalisten van het Franse persbureau AFP vast.

Duizenden mensen, van wie sommigen gewapend met messen en bijlen, bestormden met name de Chinese wijk en het handelscentrum van de stad. In Chinatown staken de relschoppers een depot in brand met een explosie tot gevolg. Aan de basis van de protesten ligt het verbreken van de diplomatieke banden met Taiwan door de Salomonseilanden in 2019. De archipel in de Stille Oceaan deed dat om diplomatieke relaties aan te knopen met China, dat het onafhankelijke Taiwan als een van zijn provincies beschouwt. Bij een groot deel van de bevolking op de Salomonseilanden dat nauwe banden onderhoudt met Taipei, bestaat nog steeds wrevel over het toenmalige besluit van de regering.

Woensdag kwamen honderden mensen op straat om het aftreden van premier Sogavare te eisen. Uiteindelijk zetten de betogers koers naar Chinatown en ontaardde het protest in rellen. Ze staken een politiebureau in brand en plunderden winkels, tot de politie tussenbeide kwam met traangas. De overheid voerde een avondklok in, maar de actievoerders kwamen ook donderdag weer de straat op. Met nieuwe rellen en plunderingen tot gevolg.

Ook internationaal is er intussen aandacht voor de onrust op de Salomonseilanden. China uitte al zijn 'grote bezorgdheid' over de situatie en riep de autoriteiten van de archipel op om 'de veiligheid van Chinese onderdanen en entiteiten te waarborgen'.

Ondertussen heeft Australië op verzoek van de Salomonseilanden een vredesmacht naar Honiara gestuurd, om met name lucht- en zeehavens te beschermen. Momenteel zijn er al 23 federale politieagenten ingezet. Dat aantal zal oplopen tot 50, zei de Australische minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews. Volgens Andrews zal de Australische inzet maar 'enkele weken' duren. 'Ons hoofddoel is de openbare orde te herstellen', benadrukte de minister. 'Het is zeker niet de bedoeling om ons te mengen in de politieke aangelegenheden.' De laatste Australische vredesmissie op de archipel, die van 2003 tot 2017 liep, kostte bijna 2,2 miljard dollar. Ze was het gevolg van interetnisch geweld op de eilandengroep, die die sinds 1978 onafhankelijk is van het Verenigd Koninkrijk. Ook Papoea-Nieuw-Guinea kondigde vrijdag aan dat het 34 soldaten ging inzetten om de vrede te bewaken op de Salomonseilanden.

Duizenden mensen, van wie sommigen gewapend met messen en bijlen, bestormden met name de Chinese wijk en het handelscentrum van de stad. In Chinatown staken de relschoppers een depot in brand met een explosie tot gevolg. Aan de basis van de protesten ligt het verbreken van de diplomatieke banden met Taiwan door de Salomonseilanden in 2019. De archipel in de Stille Oceaan deed dat om diplomatieke relaties aan te knopen met China, dat het onafhankelijke Taiwan als een van zijn provincies beschouwt. Bij een groot deel van de bevolking op de Salomonseilanden dat nauwe banden onderhoudt met Taipei, bestaat nog steeds wrevel over het toenmalige besluit van de regering. Woensdag kwamen honderden mensen op straat om het aftreden van premier Sogavare te eisen. Uiteindelijk zetten de betogers koers naar Chinatown en ontaardde het protest in rellen. Ze staken een politiebureau in brand en plunderden winkels, tot de politie tussenbeide kwam met traangas. De overheid voerde een avondklok in, maar de actievoerders kwamen ook donderdag weer de straat op. Met nieuwe rellen en plunderingen tot gevolg. Ook internationaal is er intussen aandacht voor de onrust op de Salomonseilanden. China uitte al zijn 'grote bezorgdheid' over de situatie en riep de autoriteiten van de archipel op om 'de veiligheid van Chinese onderdanen en entiteiten te waarborgen'. Ondertussen heeft Australië op verzoek van de Salomonseilanden een vredesmacht naar Honiara gestuurd, om met name lucht- en zeehavens te beschermen. Momenteel zijn er al 23 federale politieagenten ingezet. Dat aantal zal oplopen tot 50, zei de Australische minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews. Volgens Andrews zal de Australische inzet maar 'enkele weken' duren. 'Ons hoofddoel is de openbare orde te herstellen', benadrukte de minister. 'Het is zeker niet de bedoeling om ons te mengen in de politieke aangelegenheden.' De laatste Australische vredesmissie op de archipel, die van 2003 tot 2017 liep, kostte bijna 2,2 miljard dollar. Ze was het gevolg van interetnisch geweld op de eilandengroep, die die sinds 1978 onafhankelijk is van het Verenigd Koninkrijk. Ook Papoea-Nieuw-Guinea kondigde vrijdag aan dat het 34 soldaten ging inzetten om de vrede te bewaken op de Salomonseilanden.