In Wit-Rusland is het voor de derde avond op rij tot protesten gekomen tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Daarbij zouden opnieuw tal van arrestaties zijn verricht. Er zouden vermeende leiders van de betogingen zijn opgepakt, meldt het Wit-Russische persbureau Belta op gezag van de veiligheidsdiensten.

Een van de protestleiders werd in een hotel ontdekt, aldus de veiligheidsdiensten. Verdere details over die man werden niet vrijgegeven. Ook twee Russische journalisten werden opgepakt. Op sociale media circuleren berichten volgens dewelke de veiligheidsdiensten ook ditmaal hard optraden tegen de vreedzame demonstranten. Zo werden op de Telegram-berichtensite videobeelden gepost waarop te zien is hoe mannen in uniform burgers slaan en schoppen. Waarnemers stelden vast dat er in de nacht van dinsdag op woensdag harder wordt opgetreden dan de voorbije nachten.

Daarnaast was ook het internet weer grotendeels geblokkeerd. Het was pas tegen de ochtend dat de Wit-Russen weer normaal online geraakten. Met die beproefde tactiek willen de autoriteiten de protesten klein houden en voorkomen dat mensen netwerken vormen. Dat neemt niet weg dat in verschillende steden honderden mensen deelnamen aan de protesten.

In de hoofdstad Minsk zwierven grote en kleinere groepen door de straten en wierpen de demonstranten barricades op. De politie probeerde de menigte uiteen te drijven. Daarbij kwam het opnieuw tot aanvaringen en er zouden ook rubberen kogels zijn afgevuurd. Het protest brak uit na de presidentsverkiezingen van zondag. De woede van de manifestanten is gericht tegen het staatshoofd, Aleksandr Loekasjenko, die zich na 26 jaar in het zadel krampachtig vastklampt aan de macht. In de hoop het protest de kop in te drukken dreigde Loekasjenko er al verschillende keren mee het leger te zullen inzetten. Alles samen werden tot hiertoe ruim 5.000 mensen opgepakt.

Een van de protestleiders werd in een hotel ontdekt, aldus de veiligheidsdiensten. Verdere details over die man werden niet vrijgegeven. Ook twee Russische journalisten werden opgepakt. Op sociale media circuleren berichten volgens dewelke de veiligheidsdiensten ook ditmaal hard optraden tegen de vreedzame demonstranten. Zo werden op de Telegram-berichtensite videobeelden gepost waarop te zien is hoe mannen in uniform burgers slaan en schoppen. Waarnemers stelden vast dat er in de nacht van dinsdag op woensdag harder wordt opgetreden dan de voorbije nachten. Daarnaast was ook het internet weer grotendeels geblokkeerd. Het was pas tegen de ochtend dat de Wit-Russen weer normaal online geraakten. Met die beproefde tactiek willen de autoriteiten de protesten klein houden en voorkomen dat mensen netwerken vormen. Dat neemt niet weg dat in verschillende steden honderden mensen deelnamen aan de protesten. In de hoofdstad Minsk zwierven grote en kleinere groepen door de straten en wierpen de demonstranten barricades op. De politie probeerde de menigte uiteen te drijven. Daarbij kwam het opnieuw tot aanvaringen en er zouden ook rubberen kogels zijn afgevuurd. Het protest brak uit na de presidentsverkiezingen van zondag. De woede van de manifestanten is gericht tegen het staatshoofd, Aleksandr Loekasjenko, die zich na 26 jaar in het zadel krampachtig vastklampt aan de macht. In de hoop het protest de kop in te drukken dreigde Loekasjenko er al verschillende keren mee het leger te zullen inzetten. Alles samen werden tot hiertoe ruim 5.000 mensen opgepakt.