De sociaaldemocratische Deense regering wil de uitkeringen voor migranten koppelen aan een voltijdse activiteit. Dat moet hen aanmoedigen zich te integreren, heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Het Deense vluchtelingenbeleid is al enkele jaren bij de strengste van Europa, en de sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen zet dat beleid verder.

'We willen een nieuwe werklogica invoeren', kondigde Frederiksen aan tijdens een persconferentie. 'Mensen hebben de plicht bij te dragen en nuttig te zijn. Als ze geen regulier werk vinden, moeten ze werken voor hun uitkering. Te lang hebben we een groot aantal mensen een slechte dienst bewezen door hen niets op te leggen.'

Frederiksen minderheidsregering, die sinds juni 2019 aan de macht is, merkt in zijn plannen op dat zes op de tien vrouwen die afkomstig zijn uit de Maghreb, Turkije of het Midden-Oosten niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Een eerste ambitie is om 20.000 mensen aan een job te helpen, via de gemeentes. 'Mogelijke voorbeelden zijn op het strand sigarettenpeuken of plastic afval oprapen of verschillende taken bij bedrijven', zei minister van Werk Peter Hummelgaard. 'Het belangrijkste voor ons is dat de mensen niet langer thuiszitten, of ze nu net zijn aangekomen of al lang een uitkering krijgen.'

Begin dit jaar had Frederiksen gezegd dat ze de ambitie heeft om het aantal asielaanvragen terug te brengen naar nul. Het aantal aanvragen in Denemarken lag in de eerste helft al heel laag, met 851 in de eerste zes maanden.

Eerder dit jaar keurde de Deense regering al een wet goed om asielaanvragen buiten de EU af te handelen, om zo asielzoekers af te schrikken. In welke niet-EU-landen deze vluchtelingen terecht moeten komen, is echter nog onduidelijk. Volgens Deense media is onder meer sprake van Rwanda.

Volgens het Deense statistiekbureau zijn 11 procent van de 5,8 miljoen Denen buitenlanders, van wie 58 procent afkomstig van een niet-westers land.

