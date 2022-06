Denemarken en Canada maken na 49 jaar einde aan ‘whisky-oorlog’

Denemarken en Canada hebben een einde gemaakt aan een conflict dat bijna 50 jaar duurde door de grens vast te leggen op het betwiste Hanseiland.

Het conflict over het eiland in het hoge noorden tussen Canada en Groenland hield de afgelopen halve eeuw 26 Canadese buitenlandministers bezig, zei minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly dinsdag tijdens een ceremonie met haar Deense collega Jeppe Kofod en de premier van Groenland Mute B Egede.

Het kleine onbewoonde eiland was niet opgenomen in een grensakkoord van 1973. Zowel Denemarken als Canada claimden het stuk land – een kale rots zonder gekende grondstoffen. Dat leidde jarenlang tot een interessant ritueel. Wanneer het ene land een expeditie maakte naar het 1,3 vierkante kilometer grote eiland ten zuiden van de Noordpool, verving het de vlag van het andere land met zijn eigen vlag. De landen lieten ook steeds een fles lokale alcohol achter, waardoor het conflict de naam ‘whisky-oorlog’ kreeg.

Het eiland wordt officieel tussen de twee landen verdeeld, met een ravijn als grens. De Inuït die langskomen, hebben alle rechten op het gebruik van het eiland en de wateren er omheen.

Le 🇨🇦 et le Denmark 🇩🇰 sont maintenant voisins.@JeppeKofod et moi avons signé un accord pour mettre fin au différend sur l'île Hans. Nous continuerons à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique, défendre la souveraineté & faire avancer la réconciliation. pic.twitter.com/1Xcx97G1hk — Mélanie Joly (@melaniejoly) June 14, 2022

‘Ik denk dat het de vriendelijkste oorlog ooit was’, aldus Joly, die de nadruk legde op het belang van een vreedzaam akkoord in het licht van de Russische inval in Oekraïne. “We weten dat we kunnen samenwerken via diplomatieke weg om conflicten op te lossen die gebaseerd zijn op regels en principes”, zei ook Kofod. ‘Diplomatie en de rechtsstaat werken echt.’

Na het ondertekenen van het akkoord, wisselden de twee ministers flessen sterke drank uit. Groenland maakt deel uit van Denemarken. Het eiland is grotendeels zelfbesturend maar is wel nog afhankelijk van Denemarken voor zijn buitenlands en defensiebeleid.