In de Verenigde Staten wordt maandag het voorverkiezingenseizoen afgetrapt met de caucus in Iowa. Het wordt vooral uitkijken naar de resultaten bij de Democraten, waar nog steeds meer dan 10 kandidaten in de race zitten. Analisten verwachten dat het na de vier voorverkiezingen in februari duidelijk zal worden wie echt kans maakt om de Democratische kandidaat te worden, terwijl ook het aantal kandidaten aanzienlijk zou moeten zakken.

Volgens de website Realclearpolitics.com, die gemiddelden neemt van verschillende peilingen, gaat Joe Biden als koploper de primaries in. Hij heeft volgens de meest recente peilingen van vrijdag 28,5 procent van de Democratische kiezers achter zich, gevolgd door Bernie Sanders (23,3 procent). Elizabeth Warren volgt op een afstand met 15,5 procent, Michael Bloomberg (8,2 procent) en Pete Buttigieg (7 procent) vervolledigen de top 5. Volgens Cailin Birch, analiste voor The Economist Intelligence Unit, zullen de eerste voorverkiezingen meer dan ooit aangeven wie kans maakt om het tegen Donald Trump op te nemen bij de verkiezingen van 3 november.

De eerste primaries zijn sowieso interessant om de 'verkiesbaarheid' van de kandidaten in de zogenaamde 'swing states' (staten waar even goed een Democraat als een Republikein kan winnen) te bepalen en geeft kandidaten de kans om meer media-aandacht, donaties en steunbetuigingen te krijgen. Daarnaast blijkt uit peilingen dat er minder dan bij vorige verkiezingen al consensus is in de partij over wie de kandidaat wordt in november.

Zo staan Biden en Sanders al lang aan kop in de peilingen, maar is de voorsprong van Biden veel minder groot dan die van bijvoorbeeld Donald Trump, die eind januari 2016 volgens de peilingen van RealClearPolitics meer dan 15 procent voor stond op de nummer twee Ted Cruz (35,8 versus 19,6 procent). 'Het kan voor de Democraten lastig worden als ze zeer verdeeld de nationale verkiezingen ingaan. Er zijn binnen het kamp zeer uiteenlopende politieke visies, en ze moeten het opnemen tegen Donald Trump, een kandidaat met een zeer sterke stijl van campagnevoeren', aldus Birch tijdens een gesprek met The Economist.

Wie uiteindelijk de nominatie wegkaapt is volgens Birch nog niet duidelijk. 'Sanders en Biden zitten in Iowa en New Hampshire nek-aan-nek, met een totaal verschillende kijk op het beleid. Biden is meer gematigd en kan meer traditionele kiezers overtuigen, Sanders heeft een meer eclectische stijl, zoals Trump, en kan inspelen op de gevoelens van frustratie die heersen bij de Amerikanen over Washington.'

Terwijl Nevada en South Carolina volgens de peilingen zo goed als zeker naar Biden gaan, is in Iowa en New Hampshire alles nog mogelijk. Als daar Elizabeth Warren, Pete Buttigieg of Michael Bloomberg een grote overwinning binnenhalen, kunnen zelfs zij nog de kandidaat worden, zegt Birch.

Birch wijst er nog op dat het interessant wordt om zeker de 'suburban voters' (de kiezers uit de voorsteden) in het oog te houden. 'We zagen dat een deel van hen bij de vorige verkiezingen afstand nam van Trump, terwijl ze wonen in kiesdistricten die traditioneel Republikeins stemmen', klinkt het. Daarnaast telt Nevada een grote groep Latino-kiezers, terwijl South Carolina de eerste staat is met een grote groep Afro-Amerikaanse kiezers. 'Zo krijgen we meteen een goed beeld van hoe verschillende groepen mensen stemmen.'

De caucus in Nevada vindt zowel voor Democraten als Republikeinen plaats op 3 februari en voor beide partijen vindt in New Hampshire een primary plaats op 11 februari. Op 22 februari vindt de Democratische caucus plaats in Nevada en op 29 februari de Democratische voorverkiezing in South Carolina. In die twee laatste staten vinden dit jaar geen Republikeinse voorverkiezingen plaats, omdat verwacht wordt dat alle kiesmannen toch naar Trump zullen gaan.

Dat is ook het geval in Alaska, Arizona, Hawaï, Kansas en Virginia. Trump heeft trouwens twee Republikeinse tegenkandidaten: Bill Weld en Joe Walsh, maar die halen in peilingen niet veel meer dan 3 procent. De volgende grote lading primaries (16 Democratische en 13 Republikeinse) vindt dan plaats op "Super Tuesday" (3 maart).

Volgens de website Realclearpolitics.com, die gemiddelden neemt van verschillende peilingen, gaat Joe Biden als koploper de primaries in. Hij heeft volgens de meest recente peilingen van vrijdag 28,5 procent van de Democratische kiezers achter zich, gevolgd door Bernie Sanders (23,3 procent). Elizabeth Warren volgt op een afstand met 15,5 procent, Michael Bloomberg (8,2 procent) en Pete Buttigieg (7 procent) vervolledigen de top 5. Volgens Cailin Birch, analiste voor The Economist Intelligence Unit, zullen de eerste voorverkiezingen meer dan ooit aangeven wie kans maakt om het tegen Donald Trump op te nemen bij de verkiezingen van 3 november. De eerste primaries zijn sowieso interessant om de 'verkiesbaarheid' van de kandidaten in de zogenaamde 'swing states' (staten waar even goed een Democraat als een Republikein kan winnen) te bepalen en geeft kandidaten de kans om meer media-aandacht, donaties en steunbetuigingen te krijgen. Daarnaast blijkt uit peilingen dat er minder dan bij vorige verkiezingen al consensus is in de partij over wie de kandidaat wordt in november. Zo staan Biden en Sanders al lang aan kop in de peilingen, maar is de voorsprong van Biden veel minder groot dan die van bijvoorbeeld Donald Trump, die eind januari 2016 volgens de peilingen van RealClearPolitics meer dan 15 procent voor stond op de nummer twee Ted Cruz (35,8 versus 19,6 procent). 'Het kan voor de Democraten lastig worden als ze zeer verdeeld de nationale verkiezingen ingaan. Er zijn binnen het kamp zeer uiteenlopende politieke visies, en ze moeten het opnemen tegen Donald Trump, een kandidaat met een zeer sterke stijl van campagnevoeren', aldus Birch tijdens een gesprek met The Economist. Wie uiteindelijk de nominatie wegkaapt is volgens Birch nog niet duidelijk. 'Sanders en Biden zitten in Iowa en New Hampshire nek-aan-nek, met een totaal verschillende kijk op het beleid. Biden is meer gematigd en kan meer traditionele kiezers overtuigen, Sanders heeft een meer eclectische stijl, zoals Trump, en kan inspelen op de gevoelens van frustratie die heersen bij de Amerikanen over Washington.'Terwijl Nevada en South Carolina volgens de peilingen zo goed als zeker naar Biden gaan, is in Iowa en New Hampshire alles nog mogelijk. Als daar Elizabeth Warren, Pete Buttigieg of Michael Bloomberg een grote overwinning binnenhalen, kunnen zelfs zij nog de kandidaat worden, zegt Birch. Birch wijst er nog op dat het interessant wordt om zeker de 'suburban voters' (de kiezers uit de voorsteden) in het oog te houden. 'We zagen dat een deel van hen bij de vorige verkiezingen afstand nam van Trump, terwijl ze wonen in kiesdistricten die traditioneel Republikeins stemmen', klinkt het. Daarnaast telt Nevada een grote groep Latino-kiezers, terwijl South Carolina de eerste staat is met een grote groep Afro-Amerikaanse kiezers. 'Zo krijgen we meteen een goed beeld van hoe verschillende groepen mensen stemmen.' De caucus in Nevada vindt zowel voor Democraten als Republikeinen plaats op 3 februari en voor beide partijen vindt in New Hampshire een primary plaats op 11 februari. Op 22 februari vindt de Democratische caucus plaats in Nevada en op 29 februari de Democratische voorverkiezing in South Carolina. In die twee laatste staten vinden dit jaar geen Republikeinse voorverkiezingen plaats, omdat verwacht wordt dat alle kiesmannen toch naar Trump zullen gaan. Dat is ook het geval in Alaska, Arizona, Hawaï, Kansas en Virginia. Trump heeft trouwens twee Republikeinse tegenkandidaten: Bill Weld en Joe Walsh, maar die halen in peilingen niet veel meer dan 3 procent. De volgende grote lading primaries (16 Democratische en 13 Republikeinse) vindt dan plaats op "Super Tuesday" (3 maart).