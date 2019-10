De Amerikaanse Democratische presidentskandidaten hebben tijdens het televisiedebat dinsdag een groot front gevormd tegen president Donald Trump. Aan het debat in Ohio namen maar liefst twaalf kandidaten deel. Dat is een record.

Sinds het vorige debat in september staat de Amerikaanse politiek op stelten omdat de Democratische partij een impeachmentprocedure startte tegen Trump nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter.

'Deze president is de meest corrupte in de moderne geschiedenis', stelde Biden, die vicepresident was onder Barack Obama. De Democraten in het Congres 'hebben geen andere keuze dan verder te gaan' met zijn afzetting. 'Mijn zoon heeft niets verkeerd gedaan. Ik heb niets verkeerd gedaan', benadrukte hij.

'We moeten ons nu focussen op Donald Trump. Hij wil niet dat ik de Democratische kandidaat word omdat hij weet dat ik hem in de pan zal hakken' bij de presidentverkiezingen in november 2020, aldus Biden.

Het schandaal brak uit op het moment dat Biden in de peilingen ingehaald werd door de 70-jarige progressieve Elizabeth Warren. Zij werd tijdens de vorige televisiedebatten gespaard, maar kreeg dinsdag voor het eerst te maken met rechtstreekse aanvallen van haar tegenstanders.

De centrumkandidaten burgemeester Pete Buttigieg en senator Amy Klobuchar verweten haar dat ze onrealistische voorstellen heeft voor de hervorming van de gezondheidszorg en de belastingen.

Verder was het ook uitkijken naar de tussenkomsten van de 78-jarige Bernie Sanders, die onlangs een hartaanval had. Hij toonde zich bijzonder strijdlustig, zeker op het vlak van volksgezondheid.