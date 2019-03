Democratische oud-gouverneur van Colorado doet gooi naar Witte Huis

Daarmee is de lijst Democratische "hopefuls" om de Republikeinse president Donald Trump in 2020 te verslaan nog maar eens aangedikt.

'Ik ben kandidaat bij de presidentsverkiezingen want wij staan tegenover een crisis die een bedreiging vormt voor alles waarin we geloven', zei de politicus in een video via zijn Twitteraccount.

Hickenlooper herinnert aan zijn verleden als bierbrouwer en burgemeester van Denver (2003-2011), de hoodstad van Colorado. Hij was gouverneur van de staat tussen 2011 en 2019. Hij is na de verkiezingen van november opgevolgd door zijn partijgenoot Jared Polis.

Meer dan een dozijn mensen heeft zich al kandidaat gesteld voor het Witte Huis. Aan Democratische kant zijn de bekendste de "socialistische" senator Bernie Sanders, en zijn collega's in de Hoge Vergadering Elizabeth Warren, Kamala Harris en Cory Booker.