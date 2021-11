De zittende gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey, Democraat Phil Murphy, is woensdag nipt herverkozen. Zijn voorsprong op zijn Republikeinse uitdager was wel kleiner dan verwacht. De overwinning is een opsteker voor president Joe Biden, na een pijnlijke nederlaag voor de Democraten in Virginia.

Op dit moment is zowat 90 procent van de stemmen geteld, maar verschillende Amerikaanse media roepen de 64-jarige Murphy intussen uit tot winnaar. Hij haalde 50,1 procent van de stemmen, Republikein Jack Ciattarelli 49,1 procent. In totaal zou het verschil slechts een 20.000 stemmen bedragen, op ongeveer 2,4 miljoen uitgebrachte stemmen.

Tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar won Joe Biden de staat New Jersey met meer overtuiging. Hij haalde toen 58 procent van de stemmen, Donald Trump moest genoegen nemen met 40 procent. Murphy haalde bij de gouverneursverkiezingen in 2017 56 procent van de stemmen binnen.

Murphy is de eerste Democratische gouverneur in vier decennia die een herverkiezing in de staat wint. Tijdens zijn gouverneurschap voerde hij nieuwe belastingen in voor miljonairs, een hoger minimumloon en betaald ziekteverlof. Ook verplichtte hij mondmaskers op scholen en stelde hij strengere wapenwetgeving voor.

De winst van Murphy is goed nieuws voor Biden, die dinsdag nog een klap kreeg toen de Republikeinse zakenman Glenn Youngkin werd verkozen tot de nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia. Youngkin versloeg de Democraat Terry McAuliffe, een partijcoryfee die van 2014 tot 2018 al gouverneur van de staat was.

De populariteit van president Biden staat onder druk door het chaotische vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan en door de herrie in het Congres over zijn ambitieuze economische plannen.

Op dit moment is zowat 90 procent van de stemmen geteld, maar verschillende Amerikaanse media roepen de 64-jarige Murphy intussen uit tot winnaar. Hij haalde 50,1 procent van de stemmen, Republikein Jack Ciattarelli 49,1 procent. In totaal zou het verschil slechts een 20.000 stemmen bedragen, op ongeveer 2,4 miljoen uitgebrachte stemmen. Tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar won Joe Biden de staat New Jersey met meer overtuiging. Hij haalde toen 58 procent van de stemmen, Donald Trump moest genoegen nemen met 40 procent. Murphy haalde bij de gouverneursverkiezingen in 2017 56 procent van de stemmen binnen. Murphy is de eerste Democratische gouverneur in vier decennia die een herverkiezing in de staat wint. Tijdens zijn gouverneurschap voerde hij nieuwe belastingen in voor miljonairs, een hoger minimumloon en betaald ziekteverlof. Ook verplichtte hij mondmaskers op scholen en stelde hij strengere wapenwetgeving voor. De winst van Murphy is goed nieuws voor Biden, die dinsdag nog een klap kreeg toen de Republikeinse zakenman Glenn Youngkin werd verkozen tot de nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia. Youngkin versloeg de Democraat Terry McAuliffe, een partijcoryfee die van 2014 tot 2018 al gouverneur van de staat was. De populariteit van president Biden staat onder druk door het chaotische vertrek van het Amerikaanse leger uit Afghanistan en door de herrie in het Congres over zijn ambitieuze economische plannen.