Democraten winnen senaatszetel van Republikeinen in Arizona

McSally gaf maandagavond in een videoboodschap op Twitter haar nederlaag toe en feliciteerde haar concurrente. Sinema op haar beurt bedankte via Twitter haar kiezers in Arizona voor hun steun. De zetel in Arizona was tot dusver in handen van de conservatieven. Aftredend senator Jeff Flake, een felle criticus van Trump, besliste om zich niet herverkiesbaar te stellen. De vorige keer dat de Democraten in Arizona nog een senaatsverkiezing wonnen, was in 1988.

Inwoners van de VS stemden vorige week dinsdag voor een nieuw Congres. Daarbij waren alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden vacant, en 35 van de 100 zetels in de Senaat, de andere kamer van het parlement. Vanwege het soms nipte verschil duurde de telling in sommige staten langer.

In twee senaten ligt de strijd nog open. In Mississippi komt het eind november tot een herstemming en in Florida worden wegens het uiterst nipte verschil de stemmen herteld.

De Republikeinen verloren bij de verkiezingen hun meerderheid in het Huis, maar verdedigden met succes hun meerderheid in de Senaat. Zelfs ondanks de nederlaag in Arizona hebben ze er zeker 51 van de 100 zetels. Als de overige twee senaatsverkiezingen gunstig uitvallen voor de Democraten verandert dat niets voor de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Wel zou het betekenen dat ze er slechts in geslaagd zijn om hun krappe meerderheid met veel moeite te behouden, in plaats van ze zoals verhoopt verder uit te bouwen.