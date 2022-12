Democraten winnen 51ste Senaatszetel in Georgia

Na een spannende kiesnacht heeft Democraat Raphael Warnock zijn Senaatszetel in de staat Georgia behouden. Daardoor vergroten de Democraten hun meerderheid in Senaat.

Met 99 procent van de stemmen geteld, lag Raphael Warnock ruim 56.000 stemmen voor op de Republikein Herschel Walker. Warnock stond op 50,8 procent van de stemmen. Walker, die vooral op het platteland goed scoorde, stond op 49,2 procent. Walker gaf zijn nederlaag toe.

Door het behoud van hun Senaatszetel in Georgia krijgen de Democraten een extra-zetel in de Senaat, nadat ze in november een Republikeinse zetel hadden veroverd in de staat Pennsylvania.

In de eerste twee jaar van de regering Biden bezetten beide partijen 50 Senaatszetels, en moest vicepresident Kamala Harris, die tevens Senaatsvoorzitter is, de beslissende stem uitbrengen en de Democraten de meerderheid bezorgen. Met een 51ste zetel krijgen de Democraten nu meer marge, kunnen ze het voorzitterschap in commissies opeisen, en hangen ze iets minder af van hun eigen dissidenten, Joe Manchin en Kyrsten Sinema.

Georgia heeft een uniek kiessysteem. Als geen van de kandidaten in november 50 procent van de stemmen behaalt, volgt een run-off. In november behaalde Warnock goed 37.000 stemmen meer dan Walker. Maar er deed ook een derde kandidaat mee voor de Senaatszetel – een libertariër- en Warnock eindigde met 49,4 procent van de stemmen.

Het was al een dure race geweest, en in de maand van de run-off stopten de twee partijen samen nog eens 81 miljoen dollar in hun campagne, twee derde daarvan voor de Democratische kandidaat.

Herschel Walker begroet sympathisanten op verkiezingsdag. © Getty

De factor Trump

De midterms van november waren goed voor de Republikeinen in de staat Georgia. Daar waar de Republikeinen elders tegenvallende resultaten optekenen, won uittredend gouverneur Brian Kemp in Georgia won met aanzienlijke en toegenomen voorsprong van Democrate Stacey Abrams. En ook op lagere echelons werd gewonnen door kandidaten die, zoals Kemp, hun afstand hadden gehouden van ex-president Donald Trump en niet meegingen in diens beschuldigingen rond verkiezingsfraude.

Walker, die door Trump als Senaatskandidaat was uitgekozen, en die op de lijn Trump zat, was de uitzondering. Hij presteerde in november 200.000 stemmen slechter dan Kemp.

Voor de run-off stelde Kemp zijn kiesapparaat ter beschikking van Walker, en Walker vroeg Trump om weg te blijven van de campagne, maar die twee ingrepen leverden geen beter resultaat op.

Ook de Democratische kandidaat Warnock vroeg zijn president – Joe Biden is niet populair in Georgia – om weg te blijven van de campagne.

Walker, een legendarische ster van American Football, werd achtervolgd door schandalen en schandaaltjes. Hij was niet de best geïnformeerde kandidaat. In een recent interview met online-magazine Politico leek hij ervan uit te gaan dat hij kandidaat was voor het Huis van Afgevaardigden en niet voor de Senaat.

Warnock, voorganger in de Ebenezer Baptist Church in Atlanta, Martin Luther Kings kerk, was na twee jaar in de Senaat wel goed geïnformeerd. Maar hij kampte met de onpopulariteit van president Biden. De Walker-campagne hamerde erop dat hij bijna altijd voor de voorstellen van Biden heeft gestemd.

De opkomst lag volgens kiesverantwoordelijken uitzonderlijk hoog voor een run-off.