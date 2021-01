De Democraten in het Amerikaanse Congres kunnen al over enkele dagen een tweede impeachment tegen president Donald Trump op gang brengen. Halverwege volgende week kan over de procedure gestemd worden in het Huis van Afgevaardigden.

Dat verklaarde een vooraanstaand lid van het Huis, Katherine Clark, aan nieuwszender CNN.

De Democraten hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dus is een goedkeuring daar zo goed als zeker. De impeachmentprocedure gaat dan naar de Senaat, waar een tweederdemeerderheid vereist is en dus ook stemmen van de Republikeinen nodig zijn. De Democraten wachten eerst af of vicepresident Mike Pence en andere regeringsleden de kortere weg van het 25ste amendement van de grondwet nemen om de president af te zetten, aldus Clark.

Donderdag hadden de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de hoogste Democraat in de Senaat, Chuck Schumer, Pence en de regeringsleden daartoe opgeroepen.

