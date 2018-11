Democraten veroveren Huis, Republikeinen blijven grootste in Senaat

De Democraten winnen in het Huis tientallen zetels van de Republikeinen, terwijl ze in de Senaat mogelijk juist een klein verlies leiden.

Rond 04.30 uur Belgische tijd hadden de Republikeinen volgens CNN de nodige vijftig Senaatszitjes veroverd om een meerderheid in de Senaat te verzekeren. Het is enkel nog wachten hoe groot de Republikeinse meerderheid zal worden. Vandaag is die erg nipt: 51 tegen 49. De Democraten hebben al twee zetels verloren aan de GOP: die van North Dakota en die van Indiana.

Om de meerderheid in het Huis te veroveren, moesten de Democraten 23 zetels van de Republikeinen afsnoepen. De nettowinst van de Democraten lijkt woensdagochtend af te stevenen op 30 à 40 zetels.

Bij de Democraten viel op dat dinsdag kandidaten met zeer diverse achtergronden deelnamen en wonnen. Namens de partij komen er voor het eerst twee moslimvrouwen en twee vrouwelijke Native Americans in het Congres. Bovendien wordt Alexandria Ocasio-Cortez (29) uit New York de jongste vrouw die ooit werd verkozen tot het Congres.

Ondanks het verlies van het Huis sprak president Donald Trump dinsdagavond van een 'geweldig succes' voor zijn partij. Mogelijk doelt hij daarmee op het behoud van de macht in de Senaat.

'Genoeg van verdeeldheid'

De presidentsverkiezingen van 2020 beloven omstreden te worden. Een verdeeld Congres maakt het veel moeilijker voor president Trump om wetten te laten goedkeuren, aangezien die steeds door beide kamers moeten worden goedgekeurd.

Minderheidsleider in het Huis Nancy Pelosi, die naar alle verwachting Paul Ryan zal opvolgen als Speaker of the House, verklaarde eerder op de dag nog dat de Democraten in het Congres zullen streven naar compromissen tussen beide partijen, 'maar als we geen gemeenschappelijke basis vinden, dan gaan we voet bij stuk houden'.

In een toespraak aan haar aanhangers zei Pelosi dinsdagavond dat de verkiezingswinst de Democraten in staat stelt 'de grondwettelijke controle van de regering-Trump' te herstellen. Ze beloofde de gezondheidszorg van alle Amerikanen te beschermen. Tegelijk beloofde ze ook de samenwerking met de Republikeinen aan te gaan, waar mogelijk. 'Want we hebben allemaal genoeg gehad van verdeeldheid.'