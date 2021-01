De Democraten hebben maandag in het Huis van Afgevaardigden twee scenario's in gang gezet om president Donald Trump af zetten. Dat melden Amerikaanse media.

De Democraten dienden eerst een resolutie in die vicepresident Mike Pence vraagt president Donald Trump af te zetten. Meer bepaald zou Pence amendement 25 op de grondwet moeten inroepen om met een meerderheid van de regering vast te stellen dat Trump niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. Pence zou dan zijn taken en bevoegdheden overnemen.

De Democraten, die de meerderheid in het Huis hebben, hebben om unanimiteit rond de resolutie gevraagd, maar de Republikeinen hebben de resolutie meteen geblokkeerd. Morgen komt er dan een stemming in plenaire zitting.

Het geldt overigens als weinig waarschijnlijk dat Pence amendement 25 zou inroepen.

Impeachment

Daar blijft het niet bij. De Democraten dienden ook een artikel voor een impeachment ('inbeschuldigingstelling') in. Indien de Senaat Trump schuldig zou achten aan de aanklacht van aanzetten tot opstand, wordt hij afgezet.

Het artikel heeft het over de herhaalde beweringen van de president dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en over zijn controversieel telefoontje naar de 'minister van Binnenlandse Zaken' van de staat Georgia om het verkiezingsresultaat daar om te buigen. Het vermeldt ook de toespraak van het staatshoofd vorige woensdag, waarna Trump-aanhangers het Capitool bestormden.

Trump kan de eerste Amerikaanse president worden die tegen een impeachment moet opkijken. Begin vorig jaar sprak de Senaat hem vrij van machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire. (Belga)

De Democraten dienden eerst een resolutie in die vicepresident Mike Pence vraagt president Donald Trump af te zetten. Meer bepaald zou Pence amendement 25 op de grondwet moeten inroepen om met een meerderheid van de regering vast te stellen dat Trump niet in staat is zijn ambt uit te oefenen. Pence zou dan zijn taken en bevoegdheden overnemen. De Democraten, die de meerderheid in het Huis hebben, hebben om unanimiteit rond de resolutie gevraagd, maar de Republikeinen hebben de resolutie meteen geblokkeerd. Morgen komt er dan een stemming in plenaire zitting. Het geldt overigens als weinig waarschijnlijk dat Pence amendement 25 zou inroepen.Daar blijft het niet bij. De Democraten dienden ook een artikel voor een impeachment ('inbeschuldigingstelling') in. Indien de Senaat Trump schuldig zou achten aan de aanklacht van aanzetten tot opstand, wordt hij afgezet. Het artikel heeft het over de herhaalde beweringen van de president dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en over zijn controversieel telefoontje naar de 'minister van Binnenlandse Zaken' van de staat Georgia om het verkiezingsresultaat daar om te buigen. Het vermeldt ook de toespraak van het staatshoofd vorige woensdag, waarna Trump-aanhangers het Capitool bestormden. Trump kan de eerste Amerikaanse president worden die tegen een impeachment moet opkijken. Begin vorig jaar sprak de Senaat hem vrij van machtsmisbruik en obstructie van het Congres in de Oekraïne-affaire. (Belga)