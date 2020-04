De Amerikaanse Democraten stellen hun Conventie, die gepland was van 13 tot 16 juli, uit naar de week van 17 augustus vanwege de coronapandemie.

Het uitstel komt er nadat Joe Biden, een van de twee overgebleven kandidaten voor de Democratische nominatie, had verklaard dat het hem veiliger lijkt om de bijeenkomst uit te stellen.

Tijdens de Conventie, die steeds vier dagen duurt, wordt onder meer bekendgemaakt wie de kandidaat wordt voor het presidentschap. Duizenden Democraten komen er samen en er worden talrijke toespraken gehouden. De Conventie vindt dit jaar plaats in Milwaukee, Wisconsin.

De Republikeinse Conventie is gepland voor 24 tot 27 augustus.

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden ook al verschillende voorverkiezingen uitgesteld en de verkiezingscampagnes van de overgebleven kandidaten gebeuren voorlopig enkel virtueel. Na de laatste Democratische voorverkiezingen, die plaatsvonden op 17 maart, was stond Joe Biden duidelijk op kop. Hij verzamelde volgens RealClearPolitics.com 1.217 afgevaardigden, tegenover 914 voor Bernie Sanders.

In de Verenigde Staten zijn volgens de Johns Hopkins-universiteit al meer dan 226.000 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. 5.316 mensen kwamen al om het leven.

