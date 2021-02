Democraten en Republikeinen hebben in de Amerikaanse Senaat een akkoord bereikt over de organisatie van de nieuw samengestelde hoogste kamer van het Congres. Dat heeft de Democratische meerderheidsleider Chuck Schumer woensdag bekendgemaakt. Zowel de Democraten als de Republikeinen hebben 50 zetels in de Senaat, waardoor de besprekingen langer aansleepten dan gewoonlijk.

Volgens Schumer zou de resolutie, waarover hij het met zijn Republikeinse tegenhanger Mitch McConnell eens is geworden, later vandaag nog worden aangenomen. De resolutie is belangrijk omdat op die manier de Democraten kunnen beginnen met het uitvoeren van hun agenda.

Zogenaamde organisatorische resoluties regelen de algemene structuren en procedures in de Senaat, zoals de samenstelling van de verschillende commissies. Normaal gesproken is zo'n resolutie niet meer dan een formaliteit, maar gezien de krappe meerderheid van de Democraten was er nu meer getouwtrek.

Benoemingsprocedure

Zowel de Democraten als de Republikeinen tellen in de nieuw samengestelde Senaat 50 zetels. De Democraten hebben echter de meerderheid, omdat bij een ex aequo de vicepresident Kamala Harris - die tevens ook voorzitter is van de Senaat - de doorslaggevende stem uitbrengt.

De aanslepende onderhandelingen dwarsboomden ook deels de snelle bevestiging van de door Joe Biden voorgedragen regeringsleden. Tot de nieuwe organisatorische resolutie is aangenomen, zitten de Republikeinen namelijk nog steeds de verschillende commissies voor. Op die manier konden ze de benoemingsprocedure vertragen.

