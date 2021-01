Nadat de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag bij de Republikeinse 'secretary of state' Brad Raffensperger had aangedrongen op een wijziging van het verkiezingsresultaat in de staat Georgia en dat de Washington Post daarover bericht heeft, hebben de Demoraten gevraagd om een FBI-onderzoek te starten tegen de aftredende president.

In een ongewoon telefoongesprek van een uur had Trump er bij Raffensperger op aangedrongen het verkiezingsresultaat in Georgia te wijzigen. De Washington Post zegt een opname van het gesprek te hebben. Onverbloemd heeft de president zijn partijgenoot ertoe aangezet 'genoeg stemmen voor hem te vinden' en het resultaat 'opnieuw te berekenen'. Volgens de Washington Post deed Trump dit smekend, en dreigend met strafrechterlijke vervolging, op een gegeven moment waarschuwend dat Raffensperger een 'groot risico' nam.

De oproep van Trump bevat inbreuken tegen de kieswet, zo argumenteren Congresleden Ted Lieu en Kathleen Rice maandag in een brief aan FBI-chef Christopher Wray. Ze eisen dat er een onderzoek komt. 'De bewijzen van het kiesbedrog door Trump zijn nu aan het licht gekomen.' Ook de Democraat David Worley, die in de kiescommissie zetelt in Georgia, roept op tot een onderzoek.

