Een Democratisch Congreslid uit New Jersey dat woensdag tegen de impeachmentprocedure tegen Donald Trump stemde, loopt over naar de Republikeinen. Dat heeft hij donderdag vanuit het Witte Huis en in aanwezigheid van de Amerikaanse president bevestigd.

'Jeff gaat lid worden van de Republikeinse partij (...) Dit is groot nieuws!, jubelde de president vanuit het Oval Office. 'We zijn erg blij dat Jeff zich bij ons aansluit', voegde hij er nog aan toe.

Van Drew zelf, die naast de president zat, verzekerde de voormalige zakenman van zijn steun. 'Ik denk dat dit gewoon meer bij mij past', zei hij over het feit dat hij van partij wisselt. 'U heeft mijn eeuwige steun', klonk het aan het adres van Trump. De 66-jarige Jeff Van Drew werd in 2018 in het Congres verkozen in een district dat tot dan al sinds 1995 door een Republikein werd vertegenwoordigd.

Donald Trump is sinds woensdagavond de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die het voorwerp werd van een afzettingsprocedure. De impeachmentprocedure tegen hem startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratisch vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachmentprocedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.