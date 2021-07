De Indonesische regering heeft woensdag de geldende coronabeperkingen uitgebreid tot de hele archipel vanwege de verspreiding van de zeer besmettelijke deltavariant. In Sydney, de dichtst bevolkte stad van Australië, is de lockdown met een week verlengd.

'In andere regio's neemt het aantal gevallen ook toe en we moeten voorzichtig zijn met de druk op de ziekenhuizen', zei de Indonesische minister van Economische Zaken Airlangga Hartarto.

Die merkte ook op dat de beperkingen, die per gebied verschillen, tot 20 juli van kracht zouden zijn.

Thuiswerk, restaurants en moskeeën gesloten

Van 1 tot 20 juli moeten alle werknemers in niet-essentiële sectoren in de hoofdstad Jakarta, op Java en op Bali, de eilanden die het zwaarst door de epidemie zijn getroffen, thuiswerken. Het onderwijs mag uitsluitend online doorgaan.

Bovendien zijn winkelcentra en pretparken gesloten. Restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden serveren. Moskeeën zijn ook gesloten in het Zuidoost-Aziatische land met de grootste moslimbevolking ter wereld.

Ten slotte moeten voedingswinkels het aantal mensen in de winkel beperken tot de helft van de capaciteit en sluiten om 20 uur.

Sydney in lockdown

In Sydney, de dichtst bevolkte stad van Australië, is de lockdown met een week verlengd, tot 16 juli, omdat het aantal besmettingen met de deltavariant van het coronavirus er blijft oplopen.

De autoriteiten registreerden woensdag 27 nieuwe coronagevallen in de metropool, waardoor het totale aantal met covid-19 besmette patiënten in deze heropleving van de epidemie op 357 komt. 'We willen niet naar een situatie gaan waar we voortdurend in en uit lockdown gaan', zei Berejiklian, die vooral bezorgd is door de snelle overdracht van de deltavariant.

Extra beperkingen invoeren voor de 5 miljoen mensen in deze regio aan de zuidwestkust van het land is volgens haar de beste manier om ervoor te zorgen dat dit de enige maatregel is voordat de hele bevolking is ingeënt.

Vaccinatie niet op schema

Het vaccinatieprogramma in Australië, een land dat grotendeels gespaard bleef van de pandemie met ongeveer 30.000 gevallen van covid-19 sinds 2020 en 910 sterfgevallen, ligt ver achter op schema. Amper 8 procent van de bevolking heeft twee dosissen van een coronavaccin gekregen.

De nieuwe uitbraken in het land zijn hoofdzakelijk het gevolg van besmettingen afkomstig uit het netwerk van quarantainehotels, waar overzeese reizigers gedurende 14 dagen in isolatie moeten gaan.

Afgelopen week is het virus ook in andere Australische regio's teruggekeerd, zoals in het naburige Queensland en het Northern Territory, waar in sommige wijken ook beperkingen gelden. In Victoria zullen de masker- en samenscholingsmaatregelen donderdag echter verder worden versoepeld.

Vliegverkeer verstoord

In de hoop besmettingen via uit het buitenland aankomende passagiers te beperken, heeft de Australische premier Scott Morrison afgelopen vrijdag aangekondigd dat het aantal toegestane aankomsten per dag vanaf 14 juli zal worden gehalveerd van 6.070 naar 3.035 per week. Het aankomstquotum op de luchthaven van Sydney, die vóór de pandemie de belangrijkste luchthub was, zal dan 1.505 passagiers per week bedragen.

Verdere verstoringen van het luchtverkeer naar het eiland worden dan ook verwacht, waarbij sommige maatschappijen zelfs met lege vliegtuigen moeten vliegen. De prijzen van de tickets weerspiegelen al die spanning op de markt. De gevraagde bedragen rijzen de pan uit, melden Australische media.

