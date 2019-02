Delegatie Europees Parlement is Venezuela uitgezet

Een van de vier parlementariërs is de Nederlandse Esther de Lange (CDA). 'Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben', reageert De Lange in een bericht op Twitter. 'We kwamen hier niet om te provoceren, maar om te kijken hoe het met de medische hulpgoederen gaat en om te pleiten om humanitaire steun toe te laten.'

De delegatie was in het bezit van diplomatieke paspoorten en naar Venezuela afgereisd op uitnodiging van de Asamblea Nacional inclusief de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, die volgens een tweet van De Lange op de delegatie stond te wachten buiten de luchthaven.

Ondanks diplomatieke paspoorten en deze uitnodiging van de Asamblea Nacional, inclusief de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken die buiten op ons staat te wachten, wordt onze delegatie de toegang tot Venezuela geweigerd en worden we uitgezet op de vlucht naar Madrid pic.twitter.com/77hMAZxNxY — Esther de Lange (@Esther_de_Lange) February 17, 2019

Crisis

Venezuela is in de greep van een diepe economische en politieke crisis. Oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaido heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president en wordt erkend door onder andere de Verenigde Staten, Canada en een reeks EU-lidstaten. Nicolas Maduro probeert de macht te behouden met de steun van bondgenoten zoals China en Rusland.