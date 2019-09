De Israëlische kiescommissie heeft woensdag de definitieve resultaten van de parlementsverkiezingen van 17 september bekendgemaakt. De rechtsconservatieve Likoedpartij van uittredend premier Benjamin Netanyahu krijgt een extra parlementszetel. Dat verandert echter niets aan de politieke impasse in Israël.

Likoed stuurt nu 32 volksvertegenwoordigers naar de Knesset. De centristische partij Blauw-Wit van Benny Gantz levert met 33 zetels de grootste fractie. Maar met het spel van de allianties geraakt noch Netanyahu, noch Gantz aan een meerderheid van 61 zetels. De Israëlische president Reuven Rivlin, die een week heeft om iemand aan te duiden die wordt belast met de vorming van een nieuwe regering, probeert Netanyahu en Gantz te overtuigen om het eens te worden over de vorming van een eenheidsregering. Rivlin ziet dat als de enige oplossing voor de politieke patstelling in Israël.

Netanyahu en Gantz zaten maandagavond al samen bij de president, woensdagavond gaan ze opnieuw langs bij Rivlin. De extra zetel voor Likoed gaat ten koste van het Verenigde Tora-Jodendom, een streng-religieuze partij van de Asjkenazi, de Europese Joden. De partij moet één zetel inleveren en heeft er nu nog zeven in het Israëlische parlement. Derde partij in Israël is de Verenigde Arabische Lijst met 13 zetels