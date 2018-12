Deel van luchthaven Schiphol ontruimd nadat man dreigt met een bom

Maandagavond is een deel van de Amsterdamse luchthaven Schiphol ontruimd. Volgens Nederlandse media is vertrekhal 3 uit voorzorg geëvacueerd nadat een man riep dat hij een bom bij zich had. De hal is inmiddels vrijgegeven.