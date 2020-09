Voor de start van het eerste tv-debat tussen Amerikaanse president Donald Trump (74) en zijn Democratische uitdager Joe Biden (77) is discussie ontstaan over het mogelijk gebruik van een oortje tijdens het debat. Het campagneteam van Trump heeft laten uitschijnen dat Biden zo'n oortje zou gebruiken, maar dat wordt tegengesproken door de Democraat.

Trump en Biden kruisen de degens dinsdagavond (lokale tijd) in Cleveland, in de staat Ohio. Tijdens het debat, dat anderhalf uur zal duren, zal onder meer gesproken worden over de coronacrisis, de economie, het verloop van de verkiezingen en de benoeming van een nieuwe rechter aan het Hooggerechtshof.

De zenuwen bij de twee zeventigers lijken 35 dagen voor de verkiezingen al erg gespannen te staan. Zo vraagt het campagneteam van Trump dat Biden gecontroleerd wordt op het dragen van een oortje. Via zo'n oortje zou het mogelijk zijn om tijdens het debat antwoorden in te fluisteren bij de Democratische kandidaat.

Nog volgens het campagneteam van Trump zou Biden gevraagd hebben om het half uur een korte pauze te voorzien. Voorts wordt er gezinspeeld op het gebruik van prestatiebevorderende middelen door de gewezen vicepresident. Biden ontkent de beschuldiging. 'Hij draagt geen oortje en we hebben nooit om pauzes gevraagd', verklaarde Kate Bedingfield van Bidens campagneteam aan Washington Post.

Bij de Democraten klinkt het dan weer dat Trump aan moderator Chris Wallace heeft gevraagd om het aantal coronadoden in de VS niet te vermelden tijdens het debat. Dat wordt door het campagneteam van Trump dan weer afgedaan als 'een leugen'.

De Amerikaanse zenders verwachten dat zowat 100 miljoen mensen het debat zullen volgen. In 2016 keken ongeveer 84 miljoen mensen naar het eerste debat tussen Trump en zijn Democratische uitdager Hillary Clinton.

