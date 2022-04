Emmanuel Macron en Marine Le Pen hebben woensdagavond voor het eerst tijdens deze campagne de degens gekruist tijdens het grote verkiezingsdebat. De sfeer was af en toe gespannen, maar het is maar de vraag of de kandidaten onbesliste kiezers hebben kunnen overtuigen.

Het debat startte met de koopkracht, een van de speerpunten van de campagne van Marine Le Pen en volgens de peilingen het belangrijkste onderwerp van de peilingen. De kandidaten gingen vooral in clinch over hoe die koopkracht verbeterd kan worden: met de permanente verlaging van de btw op energie van Le Pen of de premie van de huidige regering. Ook beloofde Le Pen de lonen in het land structureel te verhogen.

Le Pen kwam beter voorbereid naar het debat dan in 2017 en kwam ook minder agressief over. Macron ging vaker in de aanval, bijvoorbeeld door te stellen dat zij in het parlement tegen de blokkade van de energieprijzen heeft gestemd. Daardoor werd Le Pen grotendeels in een meer passieve, defensieve rol geduwd. Macron onderbrak zijn tegenstander ook vaker. Hij kwam bij momenten neerbuigend en arrogant over, een kritiek die hij wel vaker krijgt. Zo kon hij Le Pen op verschillende momenten verbeteren, bijvoorbeeld wanneer zij hem ervan beschuldigde achter de weigering van de Franse banken te zitten om haar partij een lening te geven. Macron was echter minister van Economie, en niet van Financiën, zei hij fijntjes.

Het debat gaat niet de geschiedenisboeken in als een erg bijzonder debat, maar het was wel goed voor enkele oneliners, vooral van Macron: "U praat met uw bankier als het over Rusland gaat", "Het is niet Gérard Majax vanavond" (verwijzend naar de Franse illusionist) en "Europa is een mede-eigendom, we kunnen niet alleen beslissen om de voorgevel te veranderen". Le Pen noemde Macron dan weer een "klimaathypocriet". Naast de koopkracht spraken de twee ook over het buitenlands beleid - vooral over Rusland en Europa -, pensioenen, het klimaat, energie, de jeugd en immigratie. Dat thema, erg belangrijk voor Marine Le Pen, kwam pas helemaal op het einde van het 2 uur en 45 minuten durende debat aan bod, waardoor het wat op de achtergrond verdween. Wel bevestigde Le Pen dat ze een hoofddoekenverbod in de openbare ruimte wilt, wat volgens Macron "een burgerloorlog" zou veroorzaken.

Macron noemde de verkiezing van zondag in zijn laatste woorden "een referendum voor of tegen de EU, ecologische ambities, secularisme en broederschap. En een referendum voor of tegen wie we zijn en waar we vandaar komen." Le Pen sprak in haar laatste woorden het volk aan dat "rust en een terugkeer naar het gezond verstand wil" na vijf jaar van constante confrontatie en ontbering. Volgens een peiling van BFMTV bij ruim 650 kijkers van het debat, vond 59 procent Macron meer overtuigend en 39 procent Le Pen. Bij het vorige debat kreeg Macron nog 63 procent. Opvallend is dat ook de aanhangers van de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, die met 1 procentpunt verschil op de derde plaats eindigde in de eerste ronde Macron meer overtuigend vonden. Mélenchon zelf noemt het debat op Twitter een "puinhoop". "Het land verdient beter", schreef hij.

