Deal of uitstel op laatste moment? 'Parlementsleden moeten niet afgaan op gesprek in een bar'

Gaat de Britse premier Theresa May tot het laatste moment wachten om de parlementsleden voor de ultieme keuze te stellen: een vertrek op basis van haar echtscheidingsakkoord met de Europese Unie, of uitstel van de brexit? Dat scenario maakte de televisiezender ITV op uit een gesprek dat haar hoofdonderhandelaar zou gevoerd hebben in een Brusselse hotelbar. Maar de parlementsleden moeten niet afgaan op 'wat iemand heeft gehoord dat iemand heeft gezegd tegen iemand anders in een bar', zo suste May woensdag.

Een journalist van ITV dronk maandagavond een nachtmutsje in een Brusselse hotelbar toen hij merkte dat de Britse hoofdonderhandelaar Oliver Robbins in hetzelfde etablissement vertoefde. Volgens de reporter zou Robbins daar tegen collega's gezegd hebben dat hij verwacht dat het Britse parlement eind maart zal moeten kiezen tussen een herwerkt echtscheidingsakkoord of een mogelijk aanzienlijk uitstel van de brexit.

'We moeten hen laten geloven, in de laatste week van maart... dat uitstel mogelijk is, maar dat het uitstel langdurig zal zijn als ze niet voor de deal stemmen', zou Robbins volgens de ITV-journalist gezegd hebben.

May heeft tot dusver steeds gezegd dat uitstel geen oplossing biedt, en die lijn hield ze woensdag ook aan. De parlementsleden doen er goed aan om niet af te gaan op 'wat iemand heeft gehoord dat iemand heeft gezegd tegen iemand anders in een bar', bagatelliseerde ze het bericht van ITV tijdens het vragenuurtje in het House of Commons. 'We hebben artikel 50 geactiveerd (het artikel in het EU-verdrag dat de procedure voor een vertrek regelt, nvdr) ... en daarin staat een tijdslimiet van twee jaar die eindigt op 29 maart', stelde May.

De conservatieve premier ontkende ook de kritiek van de socialistische oppositiepartij Labour dat ze enkel de tijd wil laten tikken om het parlement binnen enkele weken het mes op de keel te zetten. May beloofde dat ze ten laatste op 26 februari naar het parlement zal terugkeren indien ze tegen dan nog geen aanpassingen aan het echtscheidingsakkoord heeft geforceerd.

May had eind vorig jaar een akkoord met de EU bereikt, maar dat is vorige maand afgewezen in het Britse parlement. Op aansturen van het parlement eist ze aanpassingen aan de gewraakte noodoplossing die was afgesproken om grenscontroles op het Ierse eiland te vermijden, maar haar Europese gesprekspartners willen niet horen van een heropening van het akkoord.

Met een eventueel Brits verzoek om uitstel van de brexit moeten de EU-lidstaten unaniem instemmen.