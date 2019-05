In Frankrijk won het Rassemblement National van Marine Le Pen, die bij de nationale parlementsverkiezingen van 2017 slechts acht zetels haalde, de Europese verkiezingen nipt van Emmanuel Macron's Liste Renaissance. Hoe kreeg ze dat voor elkaar?

Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van de jonge lijsttrekker Jordan Bardella is met 23,4% de overwinnaar van de Europese verkiezingen in Frankrijk. Het wint de tweestrijd met de Liste Renaissance (22,1%) van president Emmanuel Macron, waarin zijn partij La République en Marche in een alliantie met MoDem van Alain Bayrou naar de kiezer trok. Van de 74 Franse zetels in het Europees Parlement nemen zij er respectievelijk 22 en 21 voor hun rekening. Door de polarisatie tussen de lijst van Macron en het RN en het succes van de groenen zet de aardverschuiving in het Franse politieke landschap zich door.

