YouTube-ster Rezo heeft met één vernietigend filmpje de Duitse politiek op haar grondvesten doen daveren. Zelfs de stoel van Annegret Kramp-Karrenbauer, tot voor kort de gedoodverfde opvolger van bondskanselier Angela Merkel, wankelt.

Bekeken vanuit groen perspectief verliep de aanloop naar de Europese verkiezingen in Duitsland niet wezenlijk anders dan in België. Na de bloedhete zomer van 2018 volgden klimaatmarsen en aanhoudend jongerenprotest. De peilingen voorspelden, zowel in Duitsland als in België, forse winst voor de ecologisten. Maar de resultaten liepen sterk uiteen. Op 26 mei wisten de Duitse Groenen, in tegenstelling tot Groen bij ons, de hoge verwachtingen nog te overtreffen: met 20,5 procent van de stemmen werden ze de tweede partij. Een historisch succes, dat hand in hand ging met een historische nederlaag van de twee regeringspartijen, samen de Grosse Koalition of GroKo genoemd. Tegenover de nationale verkiezingen van 2017 verloren de christendemocratische CDU en de sociaaldemocratische SPD samen bijna 9 procentpunten. Dat debacle is vergelijkbaar met dat van de traditionele partijen in Vlaanderen. Met dien verstande dat de analyse die op de Duitse partijhoofdkwartieren wordt gemaakt heel anders luidt.

...