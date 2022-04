Antwerps burgemeester Bart De Wever belooft dat de wachtlijsten in de administratie voor Oekraïense vluchtelingen in zijn stad "in de komende dagen" zullen aangepakt en weggewerkt worden. Dat heeft hij donderdag gezegd in Terzake. Met de kritiek dat Antwerpen te traag zou gereageerd hebben op de vluchtelingenstroom, is de Antwerpse burgemeester het helemaal niet eens.

De administratie van de stad Antwerpen heeft de voorbije weken 3.000 dossiers van Oekraïense vluchtelingen te verwerken gekregen en de afhandeling van die dossiers verloopt vaak moeizaam, waardoor er ook lange wachtlijsten zijn ontstaan. Terzake toonde donderdag een aantal kritische getuigenissen van gastgezinnen die Oekraïners opvangen.

Burgemeester Bart De Wever ontkent niet dat er administratieve problemen zijn bij zijn stadsdiensten, maar wijt dat aan de foute keuze om de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen bij de steden en gemeenten te leggen. "Ik denk dat de klemtoon op de particuliere opvang leggen, dat dat verkeerd was. Dat heb ik de eerste dagen al gezegd. We hadden op collectieve opvang moeten inzetten zoals Nederland dat ook doet.

Ook het geven van een sociaal statuut dat leidt tot leefloon, is een fout geweest. Dat leidt tot een chaotische instroom", zo zei De Wever.

Volgens De Wever heeft zijn stad er op enkele weken tijd 3.000 inwoners bij gekregen. "Wij wisten wat er op Antwerpen af kwam, maar we kunnen ook niet toveren. De problemen waren onontwijkbaar", aldus De Wever. De burgemeester is het niet eens met de kritiek dat Antwerpen te laat of te traag zou gereageerd hebben. Volgens hem zijn de stad en de betrokken diensten meteen in gang geschoten, maar was het met de hoge instroom gewoon onmogelijk om meteen een aanpak te hebben die een "schoonheidsprijs" zou verdienen.

De Wever belooft intussen wel dat de huidige administratieve problemen snel zullen aangepakt worden. "Dat er op dit moment grote administratieve problemen zijn, dat klopt. Die gaan we ook oplossen. Alle mensen gaan gecontacteerd worden. We gaan de nodige documenten digitaal doorsturen zodat de mensen aanspraak kunnen maken op een leefloon en de mensen die mensen opvangen zullen ook een redelijke huur kunnen vragen."

