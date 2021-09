De staatsgreep van afgelopen weekend in het West-Afrikaanse Guinee vormde een 'duidelijke schending' van het charter voor goed bestuur van de Ecowas, de West-Afrikaanse landenorganisatie.

Dat heeft de Ghanese president Nana Akufo-Addo gezegd. De West-Afrikaanse staats- en regeringsleiders hielden woensdag een virtuele top.

Guinee wordt ook geschorst uit alle Ecowas-instanties, en de landenorganisatie vraagt de Afrikaanse Unie en Verenigde Naties om die beslissingen te bekrachtigen. Dat heeft de Burkinese minister van Buitenlandse Zaken Alpha Barry gezegd na afloop van de top.

Donderdag wordt er ook een Ecowasmissie naar Guinee gestuurd. Die missie zal het gesprek aangaan met de nieuwe autoriteiten. 'Na afloop van die missie, met een nog niet bepaalde duur, zal de Ecowas zijn stellingname opnieuw onderzoeken', zei Barry nog.

De leider van de Guineese speciale eenheden, Mamady Doumbouya, maakte zondag, gesteund door een groep soldaten, een eind aan de heerschappij van president Alpha Condé. Die staatsgreep kwam hen op internationale kritiek te staan.

Het doel van de virtuele top was 'ons antwoord op deze duidelijke schending van ons charter bespreken en dus bepalen welke beslissingen we willen nemen in reactie op de putsch', zei Akufo-Addo.

Zondag had de Ecowas de staatsgreep en de arrestatie van Condé al veroordeeld. Intussen heeft Doumbouya al een nationaal overleg beloofd, met de bedoeling om te komen tot een overgang die toevertrouwd zal worden aan een regering van nationale eenheid.

