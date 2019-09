'Na de aanval op een belangrijke olie-installatie in Saudi-Arabië reageerde de wereldenergiemarkt opvallend kalm', schrijft Jonathan Holslag (VUB).

De prijs van ruwe olie ging na de aanval op de olie-installatie in Saudi-Arabië even omhoog, maar daalde snel weer tot onder de zestig dollar per vat. Nochtans werd door de aanval op Abqaiq ongeveer vijf procent van de wereldwijde olieproductie uitgeschakeld. Er zijn een aantal verklaringen voor die beperkte weerslag. De markten werden gesust door de beslissing van de Verenigde Staten om, indien nodig, te putten uit eigen strategische oliereserves en door het feit dat de Saudi's zelf aanzienlijke reserves hebben aangelegd. Hun uitvoer via de Rode Zee kwam niet in het gedrang en twee dagen na de aanslag kon al een aanzienlijk deel van de productie in Abqaiq worden hervat. Er bestaat dus flink wat incasseringsvermogen.

...