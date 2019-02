De VS trekken voorlopig geen troepen terug uit Afghanistan (ondanks wat Trump eerder zei)

President Donald Trump had eerder aangegeven dat hij het aantal Amerikaanse troepen in Afghanistan wil halveren, maar concrete orders zijn er nog niet geweest.

De ministers van Defensie van de NAVO zijn donderdag in Brussel voor een vergadering, voor het eerst met hun collega uit Noord-Macedonië. De plannen van de Amerikaanse president Trump om zijn troepen deels terug te trekken uit Afghanistan, kwamen daar ook aan bod. 'Dat was één van de boodschappen van vandaag', bevestigde Pentagon-baas ad interim Patrick Shanahan op de persconferentie na afloop van de vergadering. Ook voor hem was het zijn eerste NAVO-bijeenkomst: hij vervangt Jim Mattis, in december zijn ontslag indiende uit onvrede met het beleid van Trump.

De Amerikaanse president had in december aangekondigd dat hij de helft van de Amerikaanse troepen wil terugtrekken uit Afghanistan. De Verenigde Staten zouden daarmee hun langste nog lopende oorlog beëindigen. Maar Shanahan heeft nog geen orders gekregen om terug te trekken, zei hij eerder deze week tijdens een bezoek aan Afghanistan en Irak. Dat bevestigde hij nog eens aan zijn collega's in Brussel: 'Er zal geen unilaterale vermindering van de Amerikaanse troepen zijn. We coördineren. We werken samen', aldus Shanahan.

De Amerikanen zijn momenteel verwikkeld in vredesgesprekken met de taliban. De Amerikaanse onderhandelaar Zalmay Khalilzad kondigde eerder al aan dat zijn team een principeakkoord over enkele knelpunten had bereikt, maar op vredesgesprekken waarbij ook de Afghaanse regering betrokken is, blijft het wachten.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg verzekerde donderdag dat de andere NAVO-partners de inspanningen van de Amerikanen steunen. Al blijft de situatie daar wel 'erg moeilijk', klonk het. 'We zitten samen in deze missie, en we zullen samen beslissen over de toekomst ervan.'

De NAVO telt ongeveer 17.000 troepen in Afghanistan in het kader van de missie 'Resolute Support'. Die dient vooral om de Afghaanse troepen op te leiden en bij te staan. De helft van hen zijn Amerikanen.

De Verenigde Staten trekken momenteel wel hun troepen terug uit Syrië, waar ze tegen terreurgroepering IS streden.