De VS maakt zich op voor nieuwe relatie met Brazilië van Bolsonaro, zegt Pompeo

De Verenigde Staten en Brazilië gaan een 'omgevormde relatie' onderhouden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag in Brasilia gezegd tijdens een onderhoud met zijn Braziliaanse ambtgenoot Ernesto Araujo. De uiterst rechtse Jair Bolsonaro legde dinsdag de eed af als nieuw Braziliaans president.

Volgens Pompeo is de VS bereid aan de zijde van Brazilië te staan op economisch vlak, maar ook op het vlak van veiligheid. Er is ook een 'kans om samen te werken tegen autoritaire regimes', aldus de secretary of state in een verwijzing naar Cuba of Venezuela.

Pompeo gaf impliciet een sneer naar China, door landen te hekelen die 'willen komen investeren in een land, niet om commerciële redenen, maar om politieke.' Bolsonaro had tijdens zijn verkiezingscampagne ook al kritiek geuit aan het adres van China, nochtans de eerste handelspartner van Brazilië. Hij beschuldigde Peking ervan 'Brazilië te willen kopen'.

De kersverse president staat erom bekend pro-Amerikaans te zijn. Zijn buitenlandbeleid lijkt in veel opzichten op dat van de Amerikaanse president Donald Trump: verwerping van het multilateralisme, tegenstander van linkse buitenlandse regimes, toenadering zoekend tot Israël, kritiek op het Chinese expansionisme, en klimaatscepticus.

Nikki Haley, voormalig Amerikaans ambassadrice bij de Verenigde Naties, tweette woensdag: 'Het is goed een nieuwe pro-Amerikaanse leider in Latijns-Amerika te hebben, die de strijd tegen de dictaturen in Venezuela en Cuba zal vervoegen en die duidelijk het gevaar ziet van de groeiende invloed van China in de regio'.