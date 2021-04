Wereldwijd roepen verschillende coronabroeihaarden op tot hulp. Zonder internationale steun dreigen de nu al dramatische omstandigheden alleen maar te verslechteren.

1) India

1) IndiaEen vernietigende tweede coronagolf raast op dit moment door het land. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO bericht dat er momenteel dagelijks meer dan 323.000 Indiërs een besmetting oplopen. De afgelopen 24 uur zouden er bovendien bijna 3300 mensen overleden zijn aan de gevolgen van het virus. In totaal zouden er nu meer dan 200.000 Indiërs de pandemie niet overleefd hebben. De toestand is dramatisch: ziekenhuizen liggen overvol, zuurstof is er schaars. Bovendien is de testcapaciteit beperkt, waardoor het reële aantal besmettingen ondergerapporteerd is. Maar ook het aantal overlijdens wordt hoger geschat dan de officiële cijfers doen uitschijnen. Volgens de Britse omroep BBC communiceren verschillende regio's als Uttar Pradesh en Delhi niet transparant over hun sterftecijfers. Momenteel gaat het vooral hard in deelstaat Chhattisgarh, dat de afgelopen week meer dan 100 000 besmettingen optekende. De BBC beklemtoont het belang van internationale hulp. Het gaat immers voornamelijk om afgelegen stamdorpen met weinig of geen medische infrastructuur. Ook in de regio Kerala is de situatie desastreus. Besmettingen nemen er in ijltempo toe, al blijft het aantal overlijdens voorlopig laag, zo meldt de BBC. In de laatste 24 uur raakten 32 000 mensen besmet en overleden er 32. Kerala beschikt over een van India's beste gezondheidssystemen, al bereidt de regio zich nu ook voor op het slechtst mogelijke scenario. 2) BraziliëDe ogen van de wereld zijn al een tijdje op Brazilië gericht. Volgens de recentste cijfers lopen er momenteel dagelijks bijna 29 000 mensen een besmetting op. De afgelopen 24 uur stierven er meer dan 1100 Brazilianen aan de gevolgen van het virus. In totaal raakten al meer dan 14 miljoen Brazilianen besmet met het coronavirus. De broeihaarden situeren zich vooral in de arme favela's. Een studie van The Lancet toonde aan dat sociale ongelijkheid aan de basis lag van de grote hoeveelheid covid-doden, meer nog dan leeftijd, gezondheidstoestand en andere risicofactoren. De BBCmeldt dat inwoners van de favela's vaak in de informele economie werken en door de pandemie hun baan verloren. Volgens RioOnWatch raken zij nu in de problemen door de hoge werkloosheidscijfers, het gebrek aan overheidssteun en de torenhoge voedselprijzen. Nu het coronavirus als een wervelwind door de meest kwetsbare buurten van het land raast, neemt de ongerustheid toe. Volgens de lokale nieuwsdienst hebben de favela's meer dan ooit de hulp van internationale gemeenschap nodig. De coronauitbraak bracht het Brazilië van president Jair Bolsonaro in een diepe sociaaleconomische crisis. De ziekenhuizen staan op instorten en 60 procent van de Braziliaanse huishoudens staan op het randje van een voedseltekort. President Bolsonaro zette covid vaak weg als een "simpele griep" en weigerde lockdowns in te voeren. Het verzet tegen hem neemt geleidelijk aan toe en pogingen om Bolsonaro af te zetten zijn slechts een kwestie van tijd, zo meldt de BBC. 3) IranDe huidige vierde golf komt hard aan in Iran. Volgens Aljazeeralijkt alles erop te wijzen dat het land afstevent op zijn zwaarste coronaperiode tot nu toe. Volgens de laatste officiële cijfers testten bijna 21.000 Iraniërs de afgelopen 24 uur positief, al zou het reële cijfer hoger liggen. Dagelijks sterven er nu bijna 500 mensen. In totaal raakten iets minder dan 2,5 miljoen Iraniërs besmet met het virus. Op centrale begraafplaatsen in hoofdstad Teheran worden nu dagelijks meer slachtoffers ten grave gedragen dan tijdens de ergste periodes van de oorlog met Irak. In het Midden-Oosten is Iran steeds het epicentrum van de pandemie geweest, zo stelt The Economic Times. De slechte cijfers worden toegeschreven aan het lakse Iraanse beleid, dat het virus lang als ongevaarlijk beschouwde. De regering besliste reisbeperkingen op te heffen tijdens Noroez, de Perzische Nieuwjaarsvakantie die begon op 20 maart. Toen de regering merkte dat de cijfers de hoogte ingingen, voerde ze op 10 april een nieuwe tiendaagse lockdown in. De bevolking gaat gebukt onder economische druk. Dat in combinatie met de groeiende onzekerheid over de vaccins zorgt er volgens Aljazeera voor dat velen de social distancing simpelweg opgeven, waardoor de vrees groeit dat het ergste nog moet komen. Volgens de Frankfurter Allgemeine worden in Teheran in bijna honderd ziekenhuizen covidpatiënten verzorgd. Op intensieve zorg is er geen bed meer vrij. Zieken worden behandeld op binnenplaatsen van ziekenhuizen en in de hoofdstad zijn noodhospitalen opgericht. Ook de vaccinatiecampagne verloopt verre van vlot in Iran. Volgens de regering zijn er 1,9 miljoen vaccindoses geleverd, voornamelijk afkomstig uit Rusland en India. Op 15 april tekende de overheid een contract voor 60 miljoen dosissen van het Spoetnik V-vaccin, waarmee de overheid vaart in de campagne hoopt te krijgen. 4) ColombiaHet Zuid-Amerikaanse land bevindt zich op dit moment in een derde golf, de zwaarste tot op heden. Officiële cijfers tonen aan dat de afgelopen 24 uur bijna 13.000 Colombianen een besmetting opliepen. In diezelfde tijdspanne lieten 448 mensen het leven. In totaal raakten bijna 3 miljoen inwoners besmet met het coronavirus. De grootste broeihaard is hoofdstad Bogotá, waar meer dan 90 procent van de bedden op intensieve zorg zijn opgebruikt.Ziekenhuizen lieten al weten dat er geen plaats is voor nieuwe patiënten. Bovendien zitten ze bijna door hun zuurstofvoorraad heen, zo schrijft El Mundo. Burgemeester Claudia López zag zich dan ook genoodzaakt om extra maatregelen te treffen: de avondklok gaat in om 20u en van donderdagnacht tot maandagmorgen moeten inwoners verplicht thuisblijven. Bovendien mogen mensen de stad niet verlaten en sluiten ook scholen opnieuw hun deuren. Lokale handelaars en werknemers die tijdens de pandemie hun baan verloren, zijn niet te spreken over de verstrengingen en kwamen op straat tegen de restricties. Woensdag planden ze een nieuwe betoging, maar López vroeg manifestanten thuis te blijven en dreigde met extra maatregelen als de besmettingscijfers er volgende week niet anders uitzien. In andere delen van Colombia is de situatie niet veel beter. Colombia Reports meldt dat Colombiaanse artsen in ziekenhuizen moeten kiezen wie ze laten leven en wie niet. President Ivan Duque vroeg op de Ibero-Amerikaanse top van vorige week om Zuid-Amerika van meer vaccines te voorzien. Momenteel kregen slechts om slechts 1,5 miljoen Colombianen hun vaccin. Als deze trend zich voortzet, zal het land de vooropgestelde doelstellingen van 35 miljoen gevaccineerden tegen het einde van het jaar niet halen.