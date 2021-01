New York breekt met de Trump Organization, het familiebedrijf van de Amerikaanse president, na de bestorming van het Capitool een week geleden.

Democratisch burgemeester Bill de Blasio kondigde woensdag op Twitter aan niet langer in zee te willen gaan met het bedrijf en de huidige contracten stop te zetten.

'De stad New York doet geen zaken met opstandelingen. We ondernemen stappen om de contracten met de Trump Organization stop te zetten', schreef de burgemeester op Twitter. Trumps familiebedrijf stond er onder meer in voor de exploitatie van een carrousel, twee schaatsbanen in Central Park en een golfclub in de Bronx.

New York City doesn’t do business with insurrectionists.



We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021

Op televisie-zender MSNBC lichtte De Blasio toe dat juristen geconcludeerd hebben dat de stad in zijn recht is om de contracten die op jaarbasis goed zouden zijn voor zo'n 17 miljoen dollar (14 miljoen euro) stop te zetten. 'Als een bedrijf of de directie van een bedrijf zich schuldig maakt aan criminele activiteiten, hebben we het recht om een punt achter onze samenwerking te zetten', klonk het. Het 'oproepen tot een opstand tegen de regering van de Verenigde Staten' valt daar volgens De Blasio zeker onder.

Behalve de stad New York hebben sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari meerdere bedrijven en organisaties afstand genomen van de Amerikaanse president en zijn holding. De president kijkt ook aan tegen een nieuwe afzettingsprocedure vanwege het geweld in het Capitool dat het leven kostte aan vijf mensen.

Democratisch burgemeester Bill de Blasio kondigde woensdag op Twitter aan niet langer in zee te willen gaan met het bedrijf en de huidige contracten stop te zetten.'De stad New York doet geen zaken met opstandelingen. We ondernemen stappen om de contracten met de Trump Organization stop te zetten', schreef de burgemeester op Twitter. Trumps familiebedrijf stond er onder meer in voor de exploitatie van een carrousel, twee schaatsbanen in Central Park en een golfclub in de Bronx. Op televisie-zender MSNBC lichtte De Blasio toe dat juristen geconcludeerd hebben dat de stad in zijn recht is om de contracten die op jaarbasis goed zouden zijn voor zo'n 17 miljoen dollar (14 miljoen euro) stop te zetten. 'Als een bedrijf of de directie van een bedrijf zich schuldig maakt aan criminele activiteiten, hebben we het recht om een punt achter onze samenwerking te zetten', klonk het. Het 'oproepen tot een opstand tegen de regering van de Verenigde Staten' valt daar volgens De Blasio zeker onder. Behalve de stad New York hebben sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari meerdere bedrijven en organisaties afstand genomen van de Amerikaanse president en zijn holding. De president kijkt ook aan tegen een nieuwe afzettingsprocedure vanwege het geweld in het Capitool dat het leven kostte aan vijf mensen.