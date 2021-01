De bestorming van het Capitool zorgde voor bezinning, voor het opdrogen van donoren en voor openlijke verdeeldheid. Maar voorlopig blijven de Republikeinen de partij van Trump, met een nieuwe ster die speculeerde over het ophangen van Obama.

De aankondigingen en zigzagbewegingen komen sneller dan je ze kan volgen.

De aankondigingen en zigzagbewegingen komen sneller dan je ze kan volgen. Kevin McCarthy, de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, bestond het even om Donald Trump af te vallen. Dat viel op want McCarthy had zelfs na de bestorming van Capitool, met een meerderheid van zijn Republikeinse afgevaardigden, gestemd tegen het certifificeren van Biden-Harris tot president en vicepresident van de VS. Maar vrijwel exact een week later, toen het Huis zich moest uitspreken over impeachment van de toen nog zittende president Trump, stelde de Republikeinse leider dat 'de president verantwoordelijkheid' droeg voor de aanval tegen het Capitool. 'Hij had onmiddellijk toen hij zag wat er gebeurde de meute moeten afkeuren. Deze feiten vereisten de snelle tussenkomst van president Trump: hij moest zijn deel van verantwoordelijkheid accepteren, de ongeregeldheden in de kiem smoren en ervoor zorgen dat president-elect Biden in staat is zijn termijn succesvol te beginnen'. McCarthy stemde vervolgens zonder verpinken tegen impeachment. Maar de woorden van de immer Trumpgetrouwe McCarthy wekten toch verwondering. En ze schoten bij Trump in het verkeerde keelgat, als we Maggie Haberman van The New York Times mogen geloven - zij is de semiofficiële stem geworden van wat Trump denkt.McCarthy krabbelde snel terug. Hij verduidelijkte dat Trump volgens hem de massa niet 'geprovoceerd' had. En verantwoordelijkheid voor de bestorming? Nou ja, preciseerde hij: 'enige verantwoordelijkheid'. 'Ik denk ook dat iedereen in dit land enige verantwoordelijkheid draagt'. Kortom, de slager bij Walmart droeg evenveel schuld voor wat er gebeurd was als de president.Toch waren de plooien met Trump nog niet gladgestreken. McCarthy trekt vandaag/donderdag naar Mar-a-Lago in Florida om het in persoon uit te leggen bij de gewezen president.Sinds de bestorming van 6 januari weten de Republikeinen niet welk probleem het eerst aan te pakken. Een aantal belangrijke financiers - onder meer Dow Chemicals en American Express - hebben hun steun ingetrokken voor de Republikeinen die tegen certificering stemden. Sommige donoren eisen zelfs geld terug.De tien Republikeinen uit het Huis van Afgevaardigden die voor impeachment stemden (197 partijgenoten stemden tegen), kampen met doodsangsten. Peter Meijer, een van de tien, verklaarde op zender MSNBC: 'Onze verwachting is dat iemand ons mogelijk probeert te doden'. Zijn lotgenoot Adam Kinzinger (42), gewezen legerpiloot, leeft onder het motto uit de oorlogsserie Band of Brothers: 'De enige hoop die je hebt, bestaat erin te aanvaarden dat je al dood bent'. Kinzinger put moed uit dat motto en blijft een van de meest prominent aanwezige kritische stemmen binnen de partij. Hij wierp ook al de vraag op of hij binnen de partij blijft.De angst is reëel. Volgens de FBI is er chatter op sociale media die wijst op mogelijke vergeldingsacties tegen de tien.Alle tien kunnen ze rekenen op een tegenkandidaat vanuit de Trumpvleugel van de partij bij hun volgende voorverkiezingen, in 2022. En alle tien zijn ze verre van zeker dat ze, in het geval dat ze leven, herkozen worden als Republikeinse kandidaat. Er gaan stemmen op om de hoogste in rang van de tien, Liz Cheney, dochter van de vroegere vicepresident Dick Cheney, uit haar officiële positie te zetten - ze is momenteel derde in rang in de fractie. In de Senaat waren er vroege tekenen dat de Republikeinse leider Mitch McConnell wél de confrontatie met Trump durfde aan te gaan. Hij hield, een uur voor de bestorming, een kritische toespraak over het niet aanvaarden van de kiesuitslag door Trump. 'De uitslag was niet bijzonder nipt', verklaarde hij vanop het spreekgestoelte. Later liet hij lekken dat hij niet tegen impeachment gekant was, openstond voor de afzetting van Trump en dat hij naar de argumenten voor en tegen zou luisteren alvorens tot een besluit te komen. McConnell, de machtspoliticus bij uitstek, van charisma verstoken, was aan het afwegen of zijn partij kan overleven zonder of zelfs tegen Trump, en of de kansen op overleving beter liggen mét Trump. Voorlopig houdt hij de kerk in het midden, maar hij stemde met de meerderheid in zijn fractie afwijzend tegen de impeachmentprocedure. Die zou onwettig zijn als de president niet langer in functie is (de meeste juridische specialisten zijn de tegenovergestelde mening toegedaan).Een ander probleem teistert de Republikeinen. De partij verliest aanhang. In de staat Colorado hebben in de week na de bestorming 4600 Republikeinen hun partijvoorkeur veranderd naar Democratisch of Onafhankelijk. In andere staten is er ook verlies genoteerd.Enkele verkozenen zijn de koers van de partij beu, en stappen op bij de volgende verkiezingen. De senator uit Ohio, Rob Portman, heeft aangekondigd dat hij in 2022 niet langer kandidaat wil zijn. Hij was ooit een gedegen economische conservatief, maar sinds Trump liet hij zich ook meeslepen in populistisch opbod. Het was een rol die hem niet lag. Er wordt gespeculeerd dat Jim Jordan, een van de meest Trumpgezinde leden van het Huis van Afgevaardigden, een gooi zal doen naar zijn zetel.Nog een Trumpgetrouwe, diens vroegere woordvoerster Sarah Huckabee Sanders, heeft al aangekondigd dat ze in 2022 een gooi doet naar het gouverneurschap van Arkansas. Haar vader was er eerder gouverneur, en ze geniet volop steun van Trump. En vanuit Georgia blijft een andere Trumpgezinde, Marjorie Taylor Greene, voor ophef zorgen. Zij probeerde op 21 januari, een dag na zijn beëdiging, een afzettingsprocedure tegen president Biden op gang te brengen. Ze heeft meer samenzweringstheorieën omarmd dan dit artikel kan bevatten: de schietpartijen in de school in Parkland en in Las Vegas waren opgezet spel, al dan niet onder de regie van miljardair George Soros, om maar iets te noemen. Ze omarmde ook QAnon. CNN bracht woensdag uit dat ze 2 tot 3 jaar geleden oproepen tot geweld tegen Democraten en tegen FBI-agenten 'die deel uitmaken van de deep state' op Facebook van een like had voorzien. Ook dit likete ze: dat om de top-Democrate in het Huis Nancy Pelosi af te zetten 'een kogel door het hoofd sneller zou gaan'. In april 2018 publiceerde ze op Facebook een post over Obama's Irandeal. Iemand reageerde: 'Kunnen we ze nu ophangen? Ik bedoel H en O???' Greene repliceerde: 'De weg wordt bereid. Spelers worden opgesteld. We moeten geduld oefenen. Dit moet perfect uitgevoerd worden of linkse rechters zullen hen laten gaan'. Ze ontkent in een reactie niet dat de likes en commentaren authentiek zijn, maar ze argumenteert dat ze medewerkers heeft die namens haar op haar sociale media, hoewel ze in 2018 nog niet partijpolitiek actief was.Het partijapparaat was haar eerst niet gunstig gezind, en ondersteunde haar tegenkandidaat bij voorverkiezingen, maar ze won en won ook de steun van president Trump, die haar herhaaldelijk aanprees. In november 2020 werd ze zonder Democratische tegenkandidaat verkozen. Ze is nu gepromoveerd tot lid van de commissie voor Onderwijs en Arbeid.CNN vond het lastig om negatieve commentaren te vinden bij de Republikeinen in het Huis (tenzij dan bij de tien die eerder voor impeachment stemden). De woordvoerder van Kevin McCarthy kondigde wel aan 'dat de commentaren erg verontrustend' waren en 'McCarthy een gesprek met haar over de uitspraken plande'. En een Democraat eiste dat ze uit het Huis zou gezet worden. Een eminence grise van de partij, neocon Bill Kristol, tweette: 'Tot dusver in 2021 is Kevin McCarthy kritischer geweest voor Liz Cheney dan voor Marjorie Taylor Greene'. En dat is samengevat het probleem van de partij: Portman vertrekt, Liz Cheney ligt onder vuur en Marjorie Taylor Greene krijgt een zitje in een commissie.