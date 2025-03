Twee dagen voor hij werd opgepakt, had Mahmoud Khalil zijn vrouw nog gevraagd: ‘Als ICE aan de deur staat, weet je dan wat je rechten zijn?’ Zij antwoordde dat ze zich niet kon voorstellen dat de overheidsdienst achter hem aan zou gaan. Dat was naïef.

ICE staat voor Immigration and Customs Enforcement, zeg maar de gewapende arm van het Amerikaanse migratiebeleid, die sinds het aantreden van president Donald Trump weer volop in het nieuws komt. Want anders dan Khalils vrouw dacht, stond ICE een paar dagen later wel degelijk aan de deur. Er is niet noodzakelijk sprake van racisme. De regering-Trump pakte Mahmoud Khalil niet op vanwege zijn Palestijnse grootouders, maar vanwege zijn ideeën over de oorlog in Gaza. Dat maakt de aanhouding zo mogelijk nog gevaarlijker.

Mahmoud Khalil is een leider van pro-Palestijnse protesten op Columbia University in New York, en liep al een tijdje in het vizier van zionistische organisaties. Hij was een van de weinige demonstranten die tijdens de protesten weigerde zijn gezicht te verstoppen, omdat hij naar eigen zeggen niet inzag wat hij verkeerd aan het doen was. Ook dat kan naïef genoemd worden. Het woord ‘moedig’ is evengoed een optie.

In het Amerika van Donald Trump is er altijd wel een inbreuk tegen het buitenlands beleid die je ten laste kan worden gelegd.

Het luidruchtige studentenverzet tegen de oorlog van Israël in Gaza is de Amerikaanse regering al lang een doorn in het oog. Ook de vorige president Joe Biden was daar niet mee ingenomen. Maar Khalil waande zich beschermd door het zogenaamde ‘first amendment’, het voor Amerikanen heilige principe van de vrijheid van meningsuiting. Sinds 1791 geldt het eerste amendement op de Amerikaanse grondwet als een hoeksteen van de vrije samenleving die Amerika nog altijd pretendeert te zijn.

Het beeld van de VS als ‘the land of the free’ wordt met de dag troebeler. Khalil is ondertussen een van de grootste slachtoffers van de brutaliteit van de regering-Trump. Zelfs zijn zogenaamde ‘green card’ – het document dat buitenlanders het recht geeft om in de VS te verblijven – mag niet baten. Die kaart kan alleen ingetrokken worden als er misdaad in het spel is, en Khalil heeft geen veroordelingen op zijn naam staan. Toch zit hij al dagenlang vast in een detentiecentrum in het verre Louisiana.

Marco Rubio, Trumps minister van Buitenlandse Zaken, noemt Khalil een ‘pro-Hamas-actievoerder’. Hamas is de Palestijnse beweging die in de VS – en ook in de Europese Unie – als een terroristische organisatie wordt gezien. Khalil zelf ontkent categorisch dat hij zich inzet voor Hamas, en toch is zijn green card ondertussen ingetrokken. Het is alleen maar omdat een rechter tussenbeide is gekomen dat hij nog niet is gedeporteerd. Rubio heeft laten weten dat Khalil de eerste is ‘van velen die zullen volgen’.

Curieus is dat Khalil feitelijk géén criminele feiten ten laste worden gelegd. Zijn verblijfsvergunning is ingetrokken op basis van een obscure wet uit 1952 die zegt dat de regering iedereen kan deporteren die ingaat tegen de belangen van het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. President Trump zelf heeft al aangegeven dat hij met de arrestatie van Khalil een verkiezingsbelofte uitvoert. Tijdens zijn campagne zei hij dat hij ‘internationale studenten’ die deelnemen aan ‘pro-Palestijnse demonstraties’ zou uitwijzen.

Brian Hauss, medewerker van de gerespecteerde American Civil Liberties Union, spreekt in de Britse krant The Guardian van een van de grootste – ‘zoniet de grootste’ – aanvallen op het eerste amendement van de laatste vijftig jaar. De arrestatie van Khalil is een ‘directe poging om de vrije meningsuiting te bestraffen vanwege het standpunt dat wordt ingenomen’. Andere experts wijzen erop dat de wet die Khalil zou hebben overschreden gebruikt kan worden om gelijk wie te deporteren die uit de gratie van de regering-Trump valt – en al helemaal als die persoon deelneemt aan demonstraties. In het Amerika van Donald Trump is er altijd wel een inbreuk tegen het Amerikaanse buitenlandbeleid die je ten laste kan worden gelegd.

De arrestatie van Khalid is het bewijs dat je als niet-staatsburger in de Verenigde Staten vandaag vogelvrij bent. Als je er andere meningen op na houdt dan die van de regering kun je elk moment worden uitgewezen. Het is nog een beetje wennen, maar we passen ons beter snel aan de feiten aan. Elke dag krijgt Amerika weer meer de trekken van een dictatuur.