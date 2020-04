Zoals alles wat Donald Trump nu doet of zegt, staat ook de aanpak van de coronacrisis in het teken van de presidentsverkiezingen.

Het is alsof hij een meteoor op zijn kop heeft gekregen, fluisterde een medewerker van het Witte Huis anoniem in het oor van The New York Times. Goed zes maanden voor de verkiezingen op 3 november is Donald Trump niet meer zo zeker van een tweede mandaat als president. Het coronavirus bracht ook de economie in grote delen van de Verenigde Staten zo goed als tot stilstand, en sloeg daarmee de bodem uit de campagne die de president voor zijn herverkiezing voor ogen had. Eind vorige week zorgde het virus in de VS a...

Het is alsof hij een meteoor op zijn kop heeft gekregen, fluisterde een medewerker van het Witte Huis anoniem in het oor van The New York Times. Goed zes maanden voor de verkiezingen op 3 november is Donald Trump niet meer zo zeker van een tweede mandaat als president. Het coronavirus bracht ook de economie in grote delen van de Verenigde Staten zo goed als tot stilstand, en sloeg daarmee de bodem uit de campagne die de president voor zijn herverkiezing voor ogen had. Eind vorige week zorgde het virus in de VS al voor meer dan 25 miljoen werklozen, en die hebben niet het vangnet dat in België bestaat. Het hielp ook niet dat de president met zijn soms doldwaze dagelijkse briefings allerminst de indruk gaf dat hij de crisis bekwaam en met gevoel aanpakte. De briefings, die nu zijn beperkt, waren voor hem een soort tv-show in primetime. Het absurde toppunt van de pret was toen hij suggereerde dat een kuur met uv-stralen en bleekwater corona kan helpen verslaan. Het was niet zijn eerste misstap sinds het virus slachtoffers maakt in de VS, maar wel de meest ridicule. In de Republikeinse Partij staan alle lichten op rood, sinds uit interne peilingen blijkt dat Trump achteruitboert in belangrijke staten die hij moet winnen om zijn herverkiezing te verzekeren. Tegelijk wordt duidelijk dat de partij haar meerderheid in de Senaat dreigt te verliezen. Daaraan heeft ook de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, schuld. Hij schoffeerde getroffen staten met de boodschap dat ze niet op extra geld van de federale overheid moeten rekenen. Staten zijn verplicht om een begrotingsevenwicht te bewaren. Als ze moeten besparen, kost dat onvermijdelijk weer een aantal leraren, politiemensen en brandweerlui hun baan. Koppel daaraan de bokkensprongen van de president zelf, die gouverneurs de ene week vraagt om de economie niet te snel weer op te starten en hen de volgende week aanmaant om daar vlugger mee op te schieten. Hij moedigde zijn aanhang zelfs aan om daar op straat voor te manifesteren. Het beeld van zwaarbewapende mannen die gezondheidswerkers bedreigen, verleidde de Democratische presidentskandidaat Joe Biden tot de bedenking dat Trump ver zal gaan om in het Witte Huis te blijven - 'misschien wel tot en met het uitstellen van de verkiezingen'. Hoe dan ook staat alles wat de president doet of zegt nu in het teken van 3 november. En dan kan wat hij nu zappend op televisie ziet hem niet vrolijk stemmen. Corona legt de tekortkomingen van zijn presidentschap genadeloos bloot.