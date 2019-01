De noodkreet die tot de sluiting van de Chinese werkkampen leidde

Toen een Amerikaanse moeder een SOS-brief ontdekte bij een Halloween-attribuut, luidde dat het einde in van de Chinese werkkampen. De documentaire Letter from Masanjia, op rondreis langs internationale filmfestivals, vertelt het verhaal van de brief en zijn auteur, de Chinese dissident Sun Yi.