Volgend weekend is de nieuwe echtgenote van Boris Johnson gastvrouw op de G7, die dit jaar in Cornwall wordt gehouden. In het VK is Carrie Johnson-Symonds een politieke Marmite ega, schrijft Lia van Bekhoven. 'Of je vindt haar geweldig, of je kunt haar bloed wel drinken.'

En de bruid droeg een jurk die ze gehuurd had voor 48 euro. Niet dat het de Johnsons aan geld ontbreekt. De persoonlijke financiële tekorten waar de Britse premier en zijn nieuwe echtgenote geregeld over klagen zijn, tegen welk licht je het ook bekijkt, van het luxesoort. Ik bedoel, zolang de huurders van Downing Street in een tijdsbestek van acht maanden het gemiddeld landelijk inkomen besteden aan afhaaleten, 30.000 euro, is er geen reden om rond te gaan met de pet. (Persoonlijk geloof ik dat de Britse eerste minister meer uitgeeft dan hij bezit omdat hij, van nature vaag en chaotisch, slordig is met geld. Johnson is het soort persoon dat een stagiair wegstuurt om een cappuccino voor hem te halen en dan vergeet de koffie terug te betalen. Pas toen gedreigd werd deze nalatigheid aan de tabloids door te brieven, kreeg de stagiair zijn geld terug).

Dus het was geen kwestie van geld dat Carrie, 33, haar jurk (koopprijs 3000 euro) huurde. Het had te maken met haar principes. Carrie gelooft hartstochtelijk in duurzame kleding. In duurzaam alles, eigenlijk. De derde mevrouw Johnson is een milieuactivist en een klimaatstrijder. Ze is tegen vossenjacht, walvisvangst, batterijkippen en foie gras. Het zijn zaken die niet perse stroken met de oude garde van de Tory partij, maar Carrie is een 'millennium Conservatief'. Haar twitter feed trilt van de campagnes tegen dierenmishandeling en milieuvervuiling.Een uitgesproken, politieke echtgenote is een machtige bondgenoot. Carrie was zwanger van haar zoon (haar eerste kind. Hoeveel kinderen de premier heeft is onduidelijk, maar het zijn er minstens zes) toen Johnson besmet raakte met het covidvirus en op de intensive care belandde. Ze zou niet alleen verantwoordelijk zijn voor diens gewichtsverlies maar ook voor een recent regeringsverbod op reclame voor voedsel met een hoog vet-, zout- en zoetgehalte.Als voormalig politiek woordvoerder van de Conservatieve Partij weet de nieuwe mevrouw Johnson hoe Downing Street funktioneert. Het dramatische vertrek van Johnsons adviseur, de Svengali-achtige Dominic Cummings vorig jaar, was het resultaat van een machtsstrijd, door Carrie aangezwengeld en op de spits gedreven. Boris was niet gebaat bij de ontwrichtende politiek van Cummings, vond ze. Of ze wel dan geen 'illegale' pogingen deed haar vijanden te ontslaan en haar vrienden te benoemen, zeker is dat ze aan het langste eind trok. Carries favoriet Allegra Stratton was volgens de sollicitatiecommissie niet de eerste keuze om woordvoerder van de eerste minister te worden, maar ze werd het wel. Het politieke kantoor van de eerste minister is sindsdien bevolkt met adviseurs uit Carries ecokringen en brexitcampagne. Het is een kliek die, volgens een bron in The Times, 'veel nadenkt over het merk en na het werk naar boven gaat om cocktails te drinken en op Abba te dansen'. Of Johnson, befaamd om zijn besluiteloosheid, opgewassen is tegen 'Carrie en haar bende' is de vraag. Het 'behangschandaal' suggereert van niet. Carries wens het appartement boven de ambtswoning te voorzien van een peperdure modernisering met luide strepen en goud behang, liep bijna uit op een fiasco. De onkosten reikten ver boven de 35.000 euro die daarvoor voorzien was en pogingen om de kosten te verdoezelen met giften van de partijkas en van donateurs faalden. De uitgaven waren volgens critici 'onethisch, dwaas en mogelijk illegaal', maar het maakte geen indruk op de kiezers.Carries netwerk van medestanders, haar belangen en betrokkenheid bij het dagelijkse leven in Downing Street wekt achterdocht. De indruk is ook dat ze zowel vriendschappen als wraak koestert. Daar staat tegenover dat ze verantwoordelijk is voor het aanscherpen van Johnsons politieke optreden. Downing Street opereert effectiever en de Conservatieven staan hoog in de peilingen.Het volgend weekeinde treedt Carrie Johnson voor het eerst op als de Britse 'first lady'. Bij de G7 top in het West-Engelse Cornwall is ze gastvrouw voor de partners van de regeringsleiders van 's werelds grootste economieën. Of Boris Johnson van de top een succes maakt, is onzeker. Over Carries rol is minder twijfel.