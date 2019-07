'De 18 procent voor het Vlaams Belang kwam als een verrassing, maar meer dan 80 procent van de Vlamingen heeft níét gestemd voor een complete migratiestop', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

'Jakhalzen' noemt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini hen, en ook 'crimineel'. 'In de gevangenis ermee', tweette hij vorige week nog. Salvini heeft het niet over vandalen, maffiosi of corrupte politici, maar over de ngo's die op de Middellandse Zee migranten redden. De voorbije weken wilden maar liefst drie van die schepen in Lampedusa aanmeren, al jaren de hotspot ten zuiden van Sicilië voor migranten die vanuit Libië de oversteek wagen. Dat verloopt volgens een vast scenario: voor de kust van Libië merken hulpverleners, die in dit geval onder Duitse, Nederlandse of Italiaanse vlag varen, dat gammele bootjes in de problemen komen. Om te verhinderen dat de opvarenden verdrinken, worden ze opgepikt door ngo-schepen met namen als de Sea-Watch 3, de Alex of de Alan Kurdi, en naar het Europese vasteland gebracht. De Alan Kurdi mocht afgelopen weekend in Malta aanmeren, de eerste twee sc...