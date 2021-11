Er lijkt in de VS iets te veranderen in de houding tegenover superrijken en multinationals die geen belastingen betalen. Niet alleen in naam van sociale rechtvaardigheid, maar ook om klimaatacties te financieren.

Beursanalisten vinden het niet te verantwoorden, maar de waardering van Tesla brak onlangs door de magische kaap van 1000 miljard dollar. De Amerikaanse e-autobouwer behoort niet eens tot de wereldtoptien van de autoproductie, maar is nu wel meer waard dan de negen grootste autofabrikanten samen, van Toyota via Volkswagen, GM en Ford tot BMW en Mercedes-moeder Daimler. Tesla trad ook toe tot het selecte groepje van vijf bedrijven die meer dan 1000 miljard waard zijn. Het gaat daarbij om vier bedrijven uit de technologiesector: Apple, Microsoft, Amazon en Alphabet (moederbedrijf van Google). Het vijfde bedrijf is Saudi Aramco, de Saudi-Arabische oliemaatschappij. Facebook is pakweg 900 miljard dollar waard. Voor de volledigheid: de marktwaardes van Apple en Microsoft rondden zelfs al de kaap van 2000 miljard dollar.Door de spectaculaire stijging van de beurskoers van Tesla is volgens de financiële nieuwsdienst Bloomberg het vermogen van stichter-aandeelhouder Elon Musk gestegen tot 252 miljard dollar. Daarmee is hij de rijkste mens ter wereld, en de Amerikaanse bank Morgan Stanley voorspelt dat Musk als eerste een vermogen van meer dan 1000 miljard zou kunnen halen. De op één na rijkste is Jeff Bezos van Amazon met 193 miljard dollar, gevolgd door de Fransman Bernard Arnault van luxeconcern LVMH met 185 miljard dollar en Bill Gates van Microsoft met 136 miljard dollar. Ter vergelijking: het vermogen van de rijkste Belg, Tiense Suikererfgenaam Eric Wittouck, die nu aandeelhouder is van onder meer Weight Watchers, wordt door de gespecialiseerde site De Rijkste Belgen geschat op 11 miljard euro (12,5 miljard dollar). Het zijn bedragen om van te duizelen, ze gaan elk redelijk begrip te boven. Zelfs in de VS vindt men het nu stilaan welletjes. Begin dit jaar schaarden president Joe Biden en zijn minister van Financiën Janet Yellen zich achter het idee van een minimumbelasting voor multinationals. De OESO, de club van welvarende landen, poogde al langer iets te doen aan het opbod van landen om met een zo laag mogelijke vennootschapsbelasting bedrijven te lokken. Onder impuls van de VS sloten 136 landen begin oktober een akkoord over een wereldwijde hervorming van de belastingen voor multinationals. Dat moet een einde maken aan de belastingontwijking door grote bedrijven, die hun geldstromen via belastingparadijzen laten lopen. Vanaf 2023 zullen ze minimaal 15 procent belasting moeten betalen. Ook de superrijken krijgen het moeilijker om aan de fiscus te ontsnappen. Er wordt in de VS gesproken over een belasting die alleen zou gelden voor mensen die een vermogen van meer dan 1 miljard dollar hebben, of drie jaar na elkaar een inkomen van minimaal 100 miljoen dollar uit hun vermogen. Minder dan duizend Amerikanen komen daarvoor in aanmerking. Opvallend is dat minister Yellen ook voorstelde om een belasting in te voeren op 'ongerealiseerde meerwaarden'. Dat wil zeggen dat wie aandelen bezit die in waarde stijgen daarop belast zal worden, zelfs als de aandelen niet werden verkocht. Tot nu toe konden gefortuneerde Amerikanen die meerwaarden als onderpand geven voor een fiscaal voordelige lening, wat erop neerkwam dat ze nauwelijks belastingen betaalden. Jarenlang werd er vanuit een streven naar rechtvaardigheid en om sociale redenen geijverd om multinationals en de superrijken belastingen te laten betalen, maar dat lukte nooit. President Biden heeft nu grootste plannen. Hij wil 1750 miljard dollar verzamelen voor investeringen in sociale maatregelen zoals kinderbijslag voor iedereen en een uitgebreide ziekteverzekering, en voor klimaatbescherming en hernieuwbare energie. Dat is ook voor de VS veel geld, en de bodem van de Amerikaanse schatkist is zichtbaar. Bovendien torsen de VS al een torenhoge schuld, zodat nog meer lenen niet echt aangewezen is. Amerika klopt dus uit noodzaak aan bij de multinationals en superrijken. Maar als de maatregelen in de praktijk kunnen worden gebracht, betekent dat een enorme stap naar een rechtvaardiger wereld. En mocht het nu niet lukken, dan komt het er de volgende jaren zeker van. Want de manier waarop multinationals en Amerikaanse superrijken de belastingen omzeilen, is schaamteloos en onhoudbaar.